Teknisk administratör
Cubsec AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
Teknisk administratör till vår larmcentral och kundservice
Är du en noggrann och serviceinriktad person med intresse för IT och administration? Trivs du i en roll där du får lösa problem, hantera kundärenden och arbeta med moderna system? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en teknisk administratör till vår kundservice och larmcentral. Tjänsten är placerad i Göteborg, men du kommer att arbeta nära våra team i Stockholm och Malmö. Detta är inte en operatörsroll, utan en administrativ tjänst där du ansvarar för att lägga in nya kunder och hantera system kopplade till våra tjänster.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en stimulerande och varierad roll där du har en central funktion i att skapa smidiga processer och nöjda kunder. Du kommer att:
• Administrera och hantera ärenden i våra system
• Arbeta med larm- och kamerasystem samt IT-lösningar
• Ha daglig kontakt med kunder och kollegor via telefon och e-post
• Lösa problem och säkerställa att information registreras korrekt
• Samarbeta med våra team i Stockholm och Malmö för att säkerställa effektiva arbetsflöden
Tjänsten är perfekt för dig som gillar struktur, service och teknik - och som drivs av att skapa effektiva lösningar.
Vem vi söker
Vi tror att du är en organiserad och lösningsorienterad person som gillar att arbeta självständigt, men också värdesätter samarbete. För att trivas i rollen ser vi gärna att du:
• Har erfarenhet av kundservice eller administrativa uppgifter
• Är noggrann, strukturerad och självgående
• Har en god simultankapacitet och kan hantera flera ärenden samtidigt
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Har god IT-vana och lätt för att sätta dig in i nya system
Meriterande:
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem (t.ex. Zendesk eller Suger CRM)
• Kunskap inom IT eller teknisk problemlösning
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Anställning: Särskild visstidsanställning
• Omfattning: 100%
• Lön: Enligt överenskommelse
• Placering: Göteborg
• Krav: Inga anmärkningar i belastningsregistret
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Ansök idag!
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar för rollen. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Arbetsplats
Cubsec Jobbnummer
9451988