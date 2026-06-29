Teknikutvecklare Energi och VVS
Region Östergötland / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-29
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, Mjölby
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, Finspång
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eller i hela Sverige
Regionfastigheter söker dig som vill bidra till att utveckla och förvalta samhällsviktiga byggnader som även under påfrestningar ska ge rätt förutsättningar att bedriva livsviktig vård. Hos oss får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för energiarbetet i Region Östergötlands fastighetsbestånd och samtidigt arbeta med strategiska frågor kopplat till VVS. Har du erfarenhet att arbeta med installationstäta byggnader med höga krav på driftsäkerhet? Gillar du att arbeta i ett engagerat team där specifika kompetenser ger en samleverans? Bli vår nyat teknikutvecklare Energi och VVS och få möjlighet att göra skillnad.
Vårt erbjudande
Regionfastigheter förvaltar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd vilket innebär att aktivt arbeta för en redundant och robust fastighetsdrift och samtidigt utveckla våra fastighetssystem och byggnader vid om- och nybyggnation.
Inom regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme.
Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och stor samverkan.
I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil.
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som energi- och VVS-specialist har du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och säkerställa hållbara, driftsäkra och kostnadseffektiva fastighetstekniska system inom Region Östergötlands fastigheter.
Rollen omfattar ett övergripande ansvar för energi- och mediafrågor, där du arbetar med analyser, uppföljning, budget, prognoser och strategisk utveckling. Tillsammans med vår teknikutvecklare VVS delar du ansvaret för byggnadstekniska riktlinjer och följer upp vår upphandlade fastighets-drift inom områden som värme, kyla, ventilation, VA och sprinkler.
I uppdraget ingår bland annat att:
Utveckla och följa upp riktlinjer för VVS-system och energilösningar.
Säkerställa att tekniska krav och strategier efterlevs i bygg- och utvecklingsprojekt.
Följa upp fastighetsdriftens leveranser inom VVS, energi och media.
Ta fram energimål och handlingsplaner för att minska energianvändningen och nå Region Östergötlands hållbarhetsmål.
Analysera energistatistik, ta fram nyckeltal samt budgetera och prognostisera mediakostnader.
Vara specialiststöd och kontaktperson inom energi- och VVS-frågor, både internt och externt.
Bidra som sakkunnig vid upphandlingar, investeringar och utvecklingsinsatser.
Du arbetar nära kollegor inom Regionfastigheter, fastighetsekonomi, hållbarhet, drift och byggprojekt. Rollen innebär många kontaktytor och goda möjligheter att påverka utvecklingen av våra fastigheter och tekniska system.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en teknikgrupp med specialister inom olika discipliner. Uppdraget utförs i tätt samarbete med flertalet medarbetare både inom och utanför enheten i regionfastigheter eftersom befattningens uppdrag berör både förvaltning, drift och byggproduktion.
Om dig
Vi ser gärna att du har gått en universitets-/högskoleutbildning med inriktning på energi. Rollen kräver god kunskap om VVS och fastighetstekniska system med hög installationstäthet och systemlösningar samt dess integration i byggprocessen. Du har flerårig erfarenhet av arbete i bygg-/fastighetsbranschen, har hunnit utveckla din kunskap och erfarenhet och känner dig trygg inom detta arbetsområde.
Erfarenhet av företagsekonomi- och bokföringskompetens kopplat till ansvaret för mediabudgeten är meriterande.
Du har goda datakunskaper och mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Du är en person som tycker om att kommunicera med andra så att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du har god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa goda relationer och ett förtroende bland olika intressenter. Viktigt för tjänsten är att du tar ansvar och initiativ till att sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Ett strukturerat och noggrant arbetssätt är en förutsättning, där du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv och tänker strategiskt, förstår sakers långsiktiga betydelse och anpassar dina handlingar utifrån detta.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
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581 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionfastigheter Kontakt
enhetschef fastighetsteknisk förvaltning
Stina Enebjörk Stina.Enebjork@regionostergotland.se 010-1036873 Jobbnummer
9982304