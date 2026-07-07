Tekniksystemledare med inriktning IT-informationssäkerhet
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2026-07-07
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Är du intresserad av att samarbeta med kompetenta och engagerade medarbetare i att säkerställa Försvarsmaktens drift och utveckling av lednings- och IT-system? Motiveras du av förändringsarbete? Då kan befattningen som tekniksystemledare hos oss vara något för dig. Välkommen med din ansökan!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping består av ca 190 medarbetare på sju avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är utveckling och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, under såväl krig som kris och fred.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som tekniksystemledare tillhör du en sektion inom avdelningen för Säkra system. En sektion som framåt kommer växa och utvecklas i takt med Försvarsmaktens ökade behov. Ansvarsområde kopplat till rollen omfattar IT-säkerhetskomponenter och IT-system inom totalförsvaret.
Som TSL ska du:
Planera, budgetera och inrikta drift- och underhållsverksamhet
Förbereda och leda överlämningsaktiviteter
Stödja andra funktioner i anskaffnings- och avvecklingsaktiviteter
Följa upp och rapportera drift- och underhållsverksamhet
Följa upp och rapportera läget inom förnödenhetsförsörjning
Bereda avgångsärenden
Stödja andra funktioner i vidmakthållandefrågor
KRAVPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, gärna i form av kravställningsarbete på IT-system och/eller ackrediteringsarbete
Flera års erfarenhet av att arbeta med autentisering, accesskontroller och logghantering
Flera års erfarenhet av att arbeta med förvaltningsstyrning
Akademisk utbildning med inriktning mot IT, systemvetenskap eller motsvarande - alternativt lång erfarenhet med motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, inom eller utanför Försvarsmakten
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
För att passa och trivas i denna tjänst behöver du ha drivkraft och engagemang. Du behöver kunna arbeta självständigt under eget ansvar, men även trivas i samarbete med andra. Din kommunikationsstil är rak och tydlig. Du är noggrann, har god planeringsförmåga och hög kvalitetsmedvetenhet. Då arbetet i perioder kan upplevas intensivt behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av försvarsindustrin, Försvarsmakten eller FMV
Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
Metodkompetens och erfarenhet av processorienterat arbetssätt (t ex ITIL, SAFe)
Kunskap om och erfarenhet av ILS (Integrerad logistiksupport)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Enköping. Resor till andra orter i Sverige förekommer
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattningen är civil
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Anette Östelius
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan innehåller CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9995852