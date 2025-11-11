Teknikspecialist Opto
Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?
Nu rekryterar vi en Teknikspecialist till enheten Komponenter & förvaltningsteknik.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
I rollen som teknikspecialist kommer du arbeta med tekniska frågor inom passiv optoteknik, där fokus ligger på att bygga robusta och tillförlitliga fiberoptiska anläggningar tillsammans med specialister inom luftledningar, kraftkablar och stationer. Tillsammans med förvaltning arbetar du med teknisk kravställning inom optoteknik.
Du kommer även delta i utveckling av nya applikationer till exempel där optotekniken används som sensor för mätning av temperatur och vibrationer.
I rollen får du delta i möten och diskussioner med leverantörer både inom och utanför Sverige. Du får möjlighet att utveckla dig inom fiberteknik för kraftnät och för nya applikationer.
Avdelning Ledningsteknik har det övergripande tekniska ansvaret för utformning, kravställning och utveckling av Svenska kraftnäts sjö- och landkablar samt luftledningar. Avdelningen försörjer både anläggningsprojekt och vår underhållsverksamhet med teknisk expertis.
Enheten du arbetar på, Komponenter och förvaltningsteknik, tillhör Sektionen Luftledningsteknik som arbetar med teknisk utformning, kravställning och utveckling av Svenska kraftnäts luftledningar och består av sex medarbetare som arbetar både som teknisk expertis och projektleder utvecklingsarbete.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad, trygg och analytisk. Du gillar att ha ordning och reda i ditt arbete och tar dig an uppgifter på ett systematiskt sätt. Du är trygg i din kompetens och trivs med att ta ansvar, även när frågorna är tekniskt komplexa. Du har lätt för att analysera information, se samband och hitta lösningar.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom teknik (exempelvis ingenjörsutbildning) alternativt arbetslivserfarenhet inom relevant område som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har även:
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom fiberoptik
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av arbete med fiberoptiska långdistansnät
• Erfarenhet av installation av fiberoptiska anläggningar
• Erfarenhet inom mätning och svetsning av fiber
• Erfarenhet av planering och projektering av fiberoptiska anläggningar
• Är certifierad fibertekniker
• Erfarenhet från kravställning av leverantörer och/eller entreprenörer
• Högskoleutbildning inom lämpligt teknikområde
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer regelbundet i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 2 december 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Dan Windmar, 010-350 9296. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
