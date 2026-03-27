Teknikspecialist Microsoft med fokus på IT-säkerhet
Stockholms Universitet / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-03-27
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitetets IT-miljö.
Det innebär bl a att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Just nu förstärker vi IT-avdelningen och höjer den operativa IT-säkerheten inom applikations- och plattformsdrift. Här får du en spännande roll där du blir en viktig del av vår tekniska utveckling.
Trivs du i en komplex och lärorik IT-miljö och vill skapa samhällsnytta vid ett av världens 100 främsta lärosäten så är vi platsen för dig. Som Teknikspecialist Microsoft bidrar du till att stödja universitetets kärnverksamhet inom utbildning och forskning. Låter det spännande så sök rollen som Teknikspecialist Microsoft på IT-avdelningen vid Stockholms universitet!
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen är du med och lyfter den operativa säkerheten i vår Microsoftmiljö till nästa nivå. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team med sju teknikspecialister som tillsammans tar ansvar för både Windows- och Linuxdrift, applikationssupport samt IdM, inklusive AD och Entra.
I vardagen kan ditt arbete till exempel komma att inkludera sådant som att implementera och förvalta identitets- och åtkomstlösningar i Microsoft Entra ID och att se till att Zero Trust-principerna efterlevs; att hantera autentisering, auktorisering och hybrida identiteter och administrerar Conditional Access, MFA, PIM och Identity Governance.
Med hjälp av PowerShell automatisera du återkommande moment, och du bidrar till en trygg leverans genom att övervaka, felsöka och rapportera identitets- och åtkomstrelaterade händelser.
Vi arbetar agilt och med produktstyrning både i utvecklings- och infrateamen, och du blir en del av vår kontinuerliga resa att förfina och förbättra våra arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen eller likvärdig kunskap förvärvat på annat sätt.
- Erfarenhet av drift och arbete med IT-infrastruktur i en större organisation.
- Djupa kunskaper i Windows serverdrift inkl AD, M365 och Entra.
- Erfarenhet av Defender XDR och Purview.
- Erfarenhet av Intune och goda kunskaper RBAC och Group Policy security baselines.
- Erfarenhet med implementering av least privilege.
- Djupa kunskaper i PowerShell.
- Erfarenhet av logganalys (KQL).
Det är meriterande om du även har:
- Kunskap om SIEM-verktyg och EDR-lösningar.
- Erfarenhet av tillämpning av CIS Benchmarks eller motsvarande (auditd, SELinux/AppArmor, brandväggsregler, DISA STIG).
Meriterande certifieringar:
- SC-300: Microsoft Certified - Identity and Access Administrator Associate.
- MS-102: Microsoft 365 Administrator.
- SC-900: Security, Compliance & Identity Fundamentals.
- Eventuellt kompletterande certifieringar såsom AZ-104, AZ-305 eller MD-102
- Någon eller några certifieringar såsom Network+, Security+, GSEC, CEH, eller liknande.Dina personliga egenskaper
Som person är du en riktig teamspelare som tar stort eget ansvar för ditt och teamets arbete. Med tanke på rollens karaktär är det viktigt att du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och noggrann.
Du kommer även att ha många kontaktytor och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på såväl svenska som engelska, har en god samarbetsförmåga och är flexibel.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef, Liv Ando, mailto:liv.ando@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1049-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
IT-avdelningen Jobbnummer
9824951