Teknikspecialist
Polismyndigheten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-09
Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker sektionen Polisiära Gemensamma System en teknikspecialist för att öka Polismyndighetens förmåga inom informationsförsörjning. Du kommer att ingå i gruppen Dataförädling, en spännande grupp som har ett helhetsansvar för nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av data som stödjer hela myndighetens verksamhet. Ditt arbete kommer att bidra till att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten i Sverige.
Du utgår från moderna lokaler på Kungsholmen i Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuds du trygga och särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m.
Läs mer om våra förmåner här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Till nya gruppen Dataförädling 2 söker vi en Teknikspecialist med fokus på nya dataplattformen inom Informationsförsörjningen. På Dataförädling 2 så arbetar teknikspecialister primärt med drift och underhåll av inköp plattform för verksamheternas information. Detta sker genom underhåll, felsökning, konfiguration och utveckling.
I arbetsuppgifter ingår:
Säkerhetspatchning samt uppgradering av servermiljö
Felsökning och åtgärd
Underhåll och vidareutveckling av servermiljö
Föreslå och ta fram förbättringar för hur miljön ska omhändertas för att möta verksamheternas behovKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig.
Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom drift och/eller systemadministration av Linuxbaserade system
Relevant arbetslivserfarenhet av felsökning i komplexa miljöer med höga krav på tillgänglighet
Erfarenhet av containerteknologi OpenShift eller Kubernetes.
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
God förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du utöver ovan även har kunskap inom och /eller har arbetat med:
Drift och uppsättning av onpremises miljöer
Erfarenhet av Ceph och Rook
Programmeringsspråk/scripting
Ansible, Puppet eller andra verktyg för automationDina personliga egenskaper
Som teknikspecialist kommer du involveras i olika typer av uppdrag av olika karaktär, vi värdesätter därför att du är anpassningsbar och kan skifta fokus när arbetet kräver det.
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och är kommunikativ och kan hantera många kontaktytor då du i rollen kommer föra mycket dialog med övriga grupper på It-avdelningen. Vidare ser vi att du är driven med en vilja att utvecklas och dela med dig av din egen kompetens.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknikspecialist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1. Har du relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhet?
2. Har du flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom drift och/eller systemadministration av Linuxbaserade system? Om ja, beskriv din erfarenhet inom området.
3. Har du relevant arbetslivserfarenhet av felsökning i komplexa miljöer med höga krav på tillgänglighet? Om ja, beskriv din erfarenhet.
4. Har du erfarenhet av containerteknologi OpenShift eller Kubernetes? Om ja, beskriv din erfarenhet.
5. Har du god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift?
6. Har du god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift?
7. Har du svenskt medborgarskap?
8. Har du kunskap inom och /eller har arbetat med något av följande:
• Drift och uppsättning av onpremises miljöer
• Erfarenhet av Ceph och Rook
• Programmeringsspråk/scripting
• Ansible, Puppet eller andra verktyg för automation
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med A134.842/2026 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
För fullständig annons och information kring hur du ansöker, vänligen besök www.polisen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9785704