Teknikspecialist
Vill du vara med och utveckla framtidens tekniska lösningar i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en nyfiken och drivande teknikspecialist till vår teknik & serviceavdelning i Göteborg. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade tekniska system och att aktivt bidra till att skapa smarta, hållbara och välfungerande campusmiljöer där teknik och funktion samverkar.
Som teknikspecialist hos Akademiska Hus arbetar du inom ett eller flera teknikområden såsom energi, el, styr- och reglerteknik eller VVS. Du säkerställer att våra tekniska lösningar är i linje med bolagets strategier och fungerar som expertstöd inom ditt kompetensområde.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Göteborg och rapporterar till avdelningschefen för området.
Känns detta som en möjlighet för dig, ta chansen och sök! Sista ansökningsdag är 2025-10-10. Urval kommer dock att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Linus Andersson Rask (linus.andersson@akademiskahus.se
)eller HR-specialist rekrytering, Emelie Blomkvist(emelie.blomkvist@akademiskahus.se
).
Välkommen till en arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts och där du kan vara med och forma framtiden!
Ansvarsområden
En central del av rollen är att ansvara för det överordnade styrsystemet i våra fastigheter - du ser till att det fungerar optimalt, vidareutvecklas och samverkar med övriga tekniska system för att skapa effektiva och hållbara campusmiljöer. På uppdrag av avdelningschef eller teknisk förvaltare kan du även leda team i rollen som teknikledare.
Tjänsten kommer att stötta teknisk förvaltning i underhållsplanering, genomföra fördjupad felsökning och driva tekniska utredningar. I projekt fungerar du som kravställare för tekniska lösningar och säkerställer att våra mål uppfylls. Du ansvarar också för att dokumentation och funktion av tekniska system hålls uppdaterade och utvecklas i enlighet med våra krav.
Rollen har även ansvar för energimätare och mätarkommunikation i fastigheterna. Du säkerställer att mätvärden samlas in korrekt och hanterar leverantörsfakturor för media. Du kommer också att delta i nätverk inom mätning och energi.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och har ett stort tekniskt intresse. Du har en positiv inställning och ser möjligheter till att effektivisera arbetssätt och rutiner. Vidare trivs du med att ta egna initiativ, samarbeta med kollegor och skapa goda relationer, både internt och externt. Dessutom har du en stark känsla för service och förmedlar din expertis på ett sätt som inger förtroende och skapar nöjda kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet som fastighetsingenjör, drifttekniker eller liknande teknisk bakgrund inom industri, bygg eller installation.
Spetskompetens inom el, automation/styr- och reglerteknik eller VVS.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet inom kyl och värmepumpsteknik ses som meriterande men är inget krav.Om företaget
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar lokaler för högskolor och universitet och skapar förutsättningar för världsledande utbildning och forskning. Genom att även erbjuda labb och kontor för företag blir våra campus mer innovativa och hållbara platser, som främjar samverkan, kunskapsutveckling och kreativitet.
Vi satsar på våra medarbetare och ser till att de växer. Alla har individuella uppdrag och vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer och projektledare. Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Genom ett gediget utbud av lärandetillfällen och utbildningar, samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Med bra chefer som ger oss förutsättningar, förtroende och mandat att leverera, utvecklas vi både som människor och bolag.
Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör. Vi satsar på hälsa och friskvård och värdesätter olika perspektiv. Vi arbetar gärna i tvärfunktionella team och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation. Ersättning
