Teknikspecialist - Windowsservergruppen i Stockholm
Polismyndigheten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning:
Är du redo för en större uppgift? Till vårt team Windowsserver söker vi nu en teknikspecialist som är analytisk, noggrann och strukturerad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
IT-avdelningen består för närvarande av omkring 1300 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens 40 000 anställda. Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu teknikspecialister inom Windowsserver. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara delaktig i design, förvaltning, drift och utvecklig inom området Windowsserver med fokus på Microsoft Dynamics, för att vi skall ligga i teknikens framkant. Arbetsuppgifterna innebär även att vara delaktig i uppdrag och jobba för att se till att IT-verksamheten upprätthåller en kvalitativ driftmiljö med hög tillgänglighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning inom IT och/eller motsvarande erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flera års arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur och Windowsserver-teknik
Erfarenhet av Microsoft Dynamics
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Meriterande
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av arbete i stora organisationer eller myndigheter, med höga krav på driftsäkerhet och informationssäkerhet
Erfarenhet av Azure / Azure devops
Erfarenhet av Virtualiseringslösningar (VMware och Hyper-V)
Erfarenhet av Klusterlösningar
Erfarenhet av Scriptprogrammering i Powershell Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet. Vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att variera mellan att arbeta självständigt och att arbeta i team. För att trivas i teamet har du en prestigelös och inkluderande framtoning med hög samarbetsförmåga och en vilja att dela med dig av din kunskap till andra. Vi söker dig som är analytisk, noggrann och strukturerad. Vidare är du initiativtagande och har ett eget driv för att få saker att hända. Du ser lösningar istället för problem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Ulrica Cederberg, 010-5639342
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Linda Hempel Gustafson, linda.hempel-gustafson@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel tfn: 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, nås via Polisens växel tfn: 114 14
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknikspecialist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
För fullständig annons samt information om hur du skickar in din ansökan, se: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/november/teknikspecialist-windowsservergruppen/
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se Jobbnummer
9604230