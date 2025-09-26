Tekniklärare till Gymnasieskolan Knut Hahn
2025-09-26
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-09-26
Vi söker nu en ny medarbetare till Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby.
Tjänsten gäller undervisning på Teknikprogrammet i ämnen inom bl a teknik, programmering och entreprenörskap. Tjänsten kombinerar undervisning i teknik med ett försteläraruppdrag som löper på ett år i taget.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation eller behörighet som är relevant för tjänsten d v s med inriktning mot ovanstående ämnen inom IT.
Som person är du trygg, stabil och kommunicerar tydligt med elever, kollegor och föräldrar.
I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt.
Du har god samarbetsförmåga och ett brinnande intresse av att driva verksamheten framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
