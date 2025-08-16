Teknikkoordinering och utredningsstöd
2025-08-16
Projektledare
Om uppdraget
Soros Consulting söker en erfaren projektledare för teknikkoordinering och utredningsstöd inom spårburen trafik. Rollen är placerad nära sektionsledningen och har huvudsakligt fokus på trafikeringssystemet för tunnelbanan.
Uppdraget innebär att driva och samordna projekt som berör flera teknikområden, stötta teknikgrupperna i större projekt, samverka med tekniska förvaltare och sektionsledning, bidra till förvaltningsplaner samt leda utredningsuppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och samordna projekt som berör flera teknikslag
Stötta teknikgrupper i större projekt
Samverka med tekniska förvaltare, sektionsledning och andra funktioner
Bidra till framtagning av förvaltningsplaner
Leda utredningsuppdrag
Obligatoriska krav
Minst 5 års sammantagen erfarenhet som chef eller projektledare
Minst 2 års sammantagen erfarenhet inom politiskt styrd verksamhet
Minst 3 års erfarenhet av teknikfrågor inom järnväg, spårväg eller tunnelbana
Minst 5 års erfarenhet av koordinering mellan minst tre olika teknikslag
Meriterande
Minst 4 års erfarenhet av arbete i avtalsrelation mellan tillgångsägare och entreprenör
Minst 1 års erfarenhet som projektledare i tidiga projektfaser
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram beslutshandlingar och/eller avtal inom offentlig verksamhet
Akademisk utbildning i teknik om minst 180 hp
Praktisk information
Placering: Stockholm (Kungsholmen)
Distansarbete: Möjligt, enligt överenskommelse
Omfattning: 40 timmar/vecka
Säkerhetsskydd: Uppdraget är placerat i säkerhetsklass och säkerhetsprövning krävs
Vill du bidra till utvecklingen och driften av viktiga transportsystem? Kontakta Soros Consulting för mer information och ansök.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
