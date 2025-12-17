Teknikintresserad projektledare
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en projektledare som leder och koordinerar uppdrag kopplade till utvecklingen av underhållssystem för Gripen E/F. Du kommer att arbeta nära flera sektioner och verksamheter inom BU Gripen för att skapa effektiva systemlösningar för våra kunder.
I rollen kommer du att:
* Driva projekt genom hela utvecklingskedjan.
* Samordna arbete mellan olika teknikområden och interna verksamheter
* Ta fram beslutsunderlag, följa upp ekonomi och säkerställa projektframdrift
* Bygga förståelse för kundens underhållssystem, analysera och anpassa lösningar efter deras organisation och operativa krav
* Bidra till utveckling av ett komplett underhållssystem och vara delaktig i alla delar av plattformen, inklusive fast och rörlig klargöring, flottiljverkstäder och bakre underhåll
Du får en unik helhetsbild av hur ett modernt underhållssystem byggs upp, implementeras och används i praktiken.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som projektledare och en ingenjörsbakgrund, gärna från industriell verksamhet. Du är trygg i att driva komplexa projekt och behärskar centrala projektledningsområden såsom scope management, planering, riskhantering, ekonomi, statusrapporter och beslutsunderlag.
Vi ser att du är:
* Strukturerad, nyfiken och helhetsorienterad
* Kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att skapa samarbete och delaktighet
* Trygg i ledarskap och van att arbeta på olika nivåer i en organisation
* Bra på att bygga relationer, lösa problem och driva arbetet framåt
Om du saknar delar av erfarenheten inom underhållssystem eller flygverksamhet får du stöd att snabbt komma in i verksamheten.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du bli en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
