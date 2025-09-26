Teknikintresserad projektledare
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder - idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
Som projektledare hos oss får du möjlighet att driva både verksamhets- och IT-projekt av varierande komplexitet. Din roll är att leda projekten från uppstartsmöte till implementation av nya lösningar vilket innebär att genomföra projekt enligt organisationens eller kundens projektmodell samt leda, planera och följa upp projektarbetet, likväl som att säkerställa en kvalitativ överlämning av projektet till dess mottagare. Då vi även börjat med mjukvaruutveckling kan det bli aktuellt att leda produkt- och tjänsteutvecklingsarbeten som scrum-master där vi följer scrum-metodiken. I din roll har du ansvar för att koordinera projektens omfattning, bemanning, budget och tidplan för att säkerställa ett effektivt genomförande.
På Wexnet blir du del av ett öppet och härligt gäng där du får möjlighet att arbeta nära kund, men även med interna projekt. Vår kultur präglas av våra värderingar och här får man frihet under ansvar, delaktighet, samt möjlighet att ta del av både kunskap och erfarenheter då vi prestigelöst delar med oss av detta kollegor emellan. För oss är det viktigt att vara lyhörda för varandras och våra kunders behov. Vi arbetar både självständigt och tillsammans i grupp, och vi sköter själva dokumentationen inom våra respektive områden på ett noggrant och föredömligt sätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå samt några års erfarenhet av projektledning. Fördelaktigt från IT, men ett intresse och grundläggande teknisk förståelse kan väga upp för kravet. Vi ser att du har en god förståelse för ekonomisk uppföljning och budgetering inom projektledning, samt är van att hantera en projektbudget. Certifiering inom ITIL, PMI eller liknande är meriterande, likaså tidigare erfarenhet av att arbeta enligt PPS-modellen och SCRUM.
Vi ser att du är en person som tycker det är viktigt med ordning och reda och att känna dig nöjd och stolt när du lämnar över en lösning. Saknas struktur så skapar du struktur, och att prioritera på ett bra sätt är sällan ett problem. Människor känner att du inger förtroende, och relationen till dina kollegor och kunder är viktigt för dig. En noggrann återkoppling och dokumentation är därför en självklarhet. Du har en positiv inställning i grunden och söker förbättringar både i ditt eget arbete, och för verksamheten i stort.
Vi värderar ett tekniskt intresse och grundläggande systemförståelse högt oavsett utbildningsbakgrund. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och eftersom det ingår mycket kundkontakter i tjänsten behöver du behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi har även leverantörer där kommunikationen behöver ske på engelska.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
