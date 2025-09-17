Teknikinformatör till Permobil!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Sundsvall Visa alla marknadsföringsjobb i Sundsvall
2025-09-17
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, kreativitet och kommunikation i en roll där ditt arbete gör verklig skillnad? Som teknikinformatör på Permobil får du använda din förmåga att omvandla komplex teknisk information till tydliga, visuellt tilltalande och användarvänliga instruktioner som används i företagets globala produktion. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Permobil är en världsledande aktör inom avancerade elrullstolar och medicintekniska lösningar. Här står människan alltid i centrum och målet är att ge människor med funktionsvariation större frihet, självständighet och livskvalitet. Hos Permobil får du arbeta i en internationell och innovativ miljö där din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och kreativitet är lika viktiga som din tekniska kompetens.
Du erbjuds:
• Ett utmanande och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter hos en global arbetsgivare
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att göra skillnad, varje dag, för människor runt om i världen
• Att arbeta i Permobils helt nya och hållbara kontor och testanläggning beläget i Birsta
• En plats i ett sammansvetsat och härligt arbetsteam
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som teknikinformatör blir du en viktig del i produktutvecklingskedjan. Du ansvarar för att utveckla produktionsinstruktioner och teknisk dokumentation som gör det möjligt för Permobils produktionsenheter världen över att tillverka produkter med hög kvalitet och effektivitet. Du översätter komplexa tekniska underlag till pedagogiska och visuella instruktioner som stödjer monteringsflödet.
• Skapa produktionsinstruktioner med text och illustration för nya produkter och designändringar
• Utveckla och uppdatera standardrutiner och arbetsinstruktioner
• Aktivt delta i Permobils initiativ för ständiga förbättringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom industriell/teknisk design, konstruktion eller annan likvärdig utbildning
• Kan läsa och tolka ritningar samt har erfarenhet av 3D-modellering
• Behärskar relevanta system, gärna SolidWorks, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Microsoft Office
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift - då du använder språken i såväl dokumentation som daglig dialog
• Har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet att utvecklas vidare
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom teknisk dokumentation eller produktion
• Har god vana av att arbeta i SolidWorks
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
På Permobil sätts människorna som använder deras produkter i främsta rummet. Deras syfte är att skapa innovationer för individer, att skapa avancerade supportlösningar som berikar livet för människor som lever med funktionsvariationer. Deras engagerade team arbetar outtröttligt för att göra detta möjligt, oavsett om de designar en ny rullstol, testar sittdynor eller erbjuder stöd till en fysioterapeut. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9513426