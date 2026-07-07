Teknikinformatör till kund i Karlskrona
Emploid AB / Marknadsföringsjobb / Karlskoga Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskoga
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Nu söker vi på Emploid en teknikinformatör till en av våra kunder i Karlskrona. Företaget är en väletablerad aktör inom industrin och erbjuder en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, struktur och säkerhet står i fokus. Tjänsten inleds som en konsultanställning hos Emploid under cirka nio månader, med ambitionen att därefter övergå i en tillsvidareanställning direkt hos kund.
Om rollen
Som teknikinformatör kommer du att ha en viktig roll i att skapa tydlig och användarvänlig teknisk dokumentation för verksamheten. Du ansvarar för att samla in information från olika delar av organisationen och omvandla den till lättförståeliga operatörsinstruktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Skapa och uppdatera operatörsinstruktioner, idag främst i PowerPoint
Samla in information genom intervjuer, fotografering och dokumentation ute i verksamheten
Bearbeta texter, bilder och annat informationsmaterial
Säkerställa att dokumentationen följer företagets mallar och system
Samordna granskning och godkännande med relevanta interna kompetenser
Arbeta löpande med att utveckla innehåll och struktur för att skapa tydlig och lättillgänglig teknisk information
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk dokumentation inom industrin och som trivs i en roll där du kombinerar struktur, kommunikation och tekniskt intresse. Du har ett öga för detaljer samtidigt som du kan anpassa information efter olika målgrupper.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som teknikinformatör (Technical Writer) inom industrin
God förmåga att skriva och strukturera teknisk information
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt PowerPoint
Kunskap om Maskindirektivet (EU-direktiv som fastställer grundläggande hälso- och säkerhetskrav för maskiner) och maskinsäkerhet
Erfarenhet av dokumenthantering
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du är:
Strukturerad, metodisk och noggrann
Självgående med ett starkt eget driv
Kommunikativ och skicklig på att samarbeta med olika intressenter
Relationsskapande och förtroendeingivande
Analytisk med känsla för språk, informationsflöde och pedagogisk kommunikation
Övrig information
Placering: Karlskrona
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstid
Start: September 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultanställning hos Emploid under cirka 9 månader med goda möjligheter till tillsvidareanställning direkt hos kund därefter.
Arbetsplats: Arbetet utförs 100 % på plats i Karlskrona.
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen. Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Teknisk informatör, Teknikinformatör, Teknisk dokumentation, Operatörsinstruktioner, Dokumenthantering, PowerPoint, MS Office, Industri, Maskinsäkerhet, Maskindirektivet, Teknisk kommunikation, Karlskrona.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Ljungmansgatan 12 (visa karta
)
211 11 MALMÖ Kontakt
Rekryterare
Oskar Wendel oskar.wendel@emploid.se Jobbnummer
9995309