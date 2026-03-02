Teknikinformatör till industriverksamhet i Karlskrona!
2026-03-02
Är du en strukturerad och språkstark teknikinformatör som brinner för att göra komplex information tydlig och användarvänlig? Vill du arbeta nära verksamheten och skapa instruktioner som verkligen gör skillnad i produktionen? Då kan detta uppdrag vara helt rätt för dig
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med att ta fram operatörsinstruktioner, i dagsläget främst i PowerPoint, genom en iterativ och verksamhetsnära process.
Arbetet innebär bland annat:
Datainsamling genom intervjuer och dialog med sakkunniga
Fotografering och hantering av bild- och textmaterial
Strukturering och utveckling av tekniskt innehåll
Produktion av dokument enligt mall och systemstöd
Granskning och kvalitetssäkring tillsammans med relevanta intressenter
Du blir en viktig länk mellan teknik och användare - där tydlighet, pedagogik och struktur är avgörande
Vi söker dig som:
Har 3-5 års erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Är van att skapa, strukturera och presentera teknisk information för olika målgrupper
Har god förståelse för maskindirektivet och maskinsäkerhet
Har mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt PowerPoint
Är analytisk och kan utveckla innehåll och struktur för ökad läsbarhet
Har en stark känsla för språkstil och informationsflöde
Är strukturerad, systematisk och noggrann
Har ett tydligt eget driv och arbetar självständigt
Är skicklig på att samarbeta och bygga goda relationer, både internt och externt
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Uppdragsinformation
Plats: Karlskrona (100 % på plats)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Slutdatum: 31 december 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
