Teknikinformatör till Högteknologiskt Bolag
2025-12-07
Vi söker dig som besitter några års erfarenhet inom teknikinformation eller tekniskt skrivande och som vill ta nästa steg i en högteknologisk verksamhet. Här får du kombinera analytisk förmåga med kreativ kommunikation och bidra till att göra avancerad teknik tillgänglig och tydlig för dem som arbetar närmast den.
OM TJÄNSTEN:Som teknikinformatör tar du fram tydliga och användbara operatörsinstruktioner, i dagsläget producerade i PowerPoint. Arbetet sker stegvis och bygger på ett nära samarbete med verksamheten. Du samlar in underlag genom intervjuer och fotografering, bearbetar materialet och utformar instruktionerna i rätt mall och system. Därefter följer granskning och godkännande av berörda specialister innan materialet färdigställs.
För rollen söker vi dig med intresse för att skapa, skriva och presentera information på ett sätt som når fram till olika målgrupper. Du har en känsla för språkstil och informationsflöde. Vidare trivs du med och har en förmåga att analysera och förbättra tekniskt innehåll och struktur så att det blir tydligare och lättare att förstå för operatörer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en YH, högskole- eller universitetsexamen som teknikinformatör eller teknisk skribent, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet.
Tidigare arbetat med datainsamling samt skapat lättlästa dokument
Goda kunskaper inom Officeprogrammen
Goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du:
Har arbetat inom industrin.
Har kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som är strukturerad, noggrann och systematisk. Vidare har du ett starkt driv och en förmåga att ta egna beslut och stor förmåga att arbeta självständigt. Du är skicklig på att samarbeta och kommunicera med många olika intressenter, både inom och utanför organisationen, och har en förmåga att bygga och vårda goda relationer över tid.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday men där ambitionen är att du efter ca 6 månader blir anställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Januari
Placering: Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig månadslön
