Teknikinformatör med Projektkoordinering
2025-12-12
Bli en del av ett team som driver utvecklingen av driftsäkerhet och underhåll för våra kunders produkter. Här får du en nyckelroll i att skapa teknisk produktinformation som garanterar hög tillgänglighet och effektivt underhåll för avancerade system.
OM TJÄNSTEN
I rollen som teknikinformatör kommer du att både koordinera projektinsatser och utföra kvalificerat teknikinformatörsarbete. Du tillhör en avdelning som ansvarar för att säkerställa att produkter har hög tillgänglighet och kan underhållas effektivt, vilket inkluderar att rätt reservdelar, verktyg och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande roll där du får möjlighet att utveckla och skapa avgörande teknisk produktinformation. Du kommer att arbeta i ett engagerat team med fokus på driftsäkerhet och underhåll, där din insats bidrar direkt till våra kunders framgång och produkternas livslängd.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för att producera, koordinera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation som är avgörande för produkternas driftsäkerhet och underhållseffektivitet.
• Koordinera projektinsatser för teknisk information.
• Skapa och producera teknisk produktinformation.
• Ta fram interaktiva och digitala publikationer i samarbete med kollegor.
• Sammanställa trycksaker som beskriver säkert och effektivt handhavande.
• Säkerställa att dokumentationen återspeglar adekvat underhåll av kundens produkter och tjänster.
• Arbeta med XML för produktion av teknisk dokumentation.
• Ansvara för att möta uppsatta mål inom arbetsområdet.
VI SÖKER DIG SOM
• Ingenjör eller annan teknisk utbildning
• Minst 3 års erfarenhet från området teknisk Information
• Utmärkt svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av XML, Adobe Illustrator, Acrobat Pro, Creo Illustrate
• Avancerad nivå inom Microsoft Office, Word och Excel
Det är meriterande om du har
• Kunskap om regelverket S1000D
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
