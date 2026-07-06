Teknikinformatör
Jobbusters Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2026-07-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbusters Aktiebolag i Karlskrona
, Lund
, Eksjö
, Malmö
, Halmstad
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker nu en Teknikinformatör till ett uppdrag hos ett ledande industriföretag i Karlskrona, med goda möjligheter till en framtida anställning hos kunden.
I rollen kommer du att ansvara för att ta fram och utveckla operatörsinstruktioner för verksamhetens produktion. Du arbetar nära tekniska specialister och andra intressenter för att samla in information, dokumentera arbetsmoment och skapa tydliga instruktioner som säkerställer kvalitet och effektivitet.
Arbetet sker iterativt och omfattar bland annat:
Insamling av information genom intervjuer och observationer
Fotografering samt hantering av bilder och text
Framtagning av operatörsinstruktioner i befintliga mallar och system (idag huvudsakligen i PowerPoint)
Samordning av granskning och godkännande tillsammans med verksamhetens experter
Kontinuerlig utveckling av dokumentationens struktur och innehåll
Företagspresentation
Vår kund är ett historiskt nordiskt företag som med spetskompetens inom energitransport och moderna produktionsanläggningar skapar livslångt värde för kunder och samhälle. De driver utvecklingen framåt i en globaliserad värld och bidrar till att möta det ökande energibehovet med innovativa och hållbara lösningar.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Karlskrona, arbete sker 100% på plats. Start: Enligt överenskommelse. Slut: 9 månader. Detta är ett hyrköpsupplägg där ambitionen är att du, efter en framgångsrik konsultperiod, erbjuds en anställning hos kundföretaget. Övrig information: Ett drogtest ska genomföras innan uppdragets start. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Ett genuint intresse för att skapa tydlig och pedagogisk teknisk information för olika målgrupper
Förmåga att analysera, strukturera och utveckla tekniskt innehåll för ökad läsbarhet och förståelse
God känsla för språk, tonalitet och informationsflöde på svenska och engelska
Kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet
Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt PowerPoint
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024836-2088060". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
371 11 (visa karta
)
371 11 KARLSKRONA Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9994274