Teknikinformatör
Combitech Aktiebolag / Journalistjobb / Växjö Visa alla journalistjobb i Växjö
2026-07-04
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Vill du arbeta med teknikinformation och bidra till att skapa tydliga, användarvänliga lösningar? Nu söker vi en Teknikinformatör till Combitech där du får utvecklas i en spännande och innovativ miljö.
Din roll som Teknikinformatör
Som Teknikinformatör hos Combitech arbetar du som konsult med att utveckla lösningar som förenklar, förbättrar och förnyar användarupplevelsen. Du samarbetar nära utvecklare, konstruktörer och andra sakkunniga för att ta fram teknisk produktinformation och digitaliserade lösningar för eftermarknad.
En viktig del av rollen är att självständigt samla in information, analysera den och strukturera innehållet på ett tydligt och användarvänligt sätt. Du arbetar både operativt och kommunikativt och har ett stort ansvar för leveransen i dina uppdrag.
Beroende på uppdrag kan arbetet utföras antingen ute hos kund eller från något av våra kontor. Tjänsteresor kan förekomma. Du har samtidigt ett nära samarbete med dina kollegor på Combitech, där ni delar kunskap och stöttar varandra i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett gediget teknikintresse, ett öga för detaljer och en passion för att skriva. Du har god språklig och pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du har en relevant utbildningsbakgrund, gärna en ingenjörsexamen inom exempelvis mekanik eller elektronik, alternativt motsvarande kompetens. Rollen passar både dig som är i början av din karriär och dig som har erfarenhet av teknikinformation.
Har du tidigare arbetat med strukturerad information i produktionssystem, digitala utbildningar eller tekniska publikationer ser vi det som meriterande. Erfarenhet från medicinteknik, försvarsindustrin eller Försvarsmakten är också ett plus.
Som person är du driven, organiserad och noggrann. Du trivs med att ta ansvar, driva ditt arbete framåt och leverera med kvalitet. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och trivs i både större och mindre projekt. Med en positiv inställning ser du möjligheter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Pga sommarsemester sker urval efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet.
Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: ellen.ericsson@combitech.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Ljungadalsgatan 2 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992595