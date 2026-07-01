Teknikinformatör
Etteplan Sweden AB / Journalistjobb / Jönköping Visa alla journalistjobb i Jönköping
2026-07-01
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Vill du förstå tekniken på djupet – och förklara den för andra?
På Etteplan arbetar vi med avancerad teknik i nära samarbete med ledande industriföretag. Nu söker vi en teknikinformatör/teknisk skribent till uppdrag inom försvarssektorn och andra teknikintensiva områden.
Vi söker dig som är nyfiken på hur saker fungerar och som trivs i gränslandet mellan teknik och kommunikation. Du gillar att prata med experter, ställa frågor och omvandla komplex information till tydliga och användbara instruktioner.
Om rollen
Som teknikinformatör blir du en del av ett team av tekniska skribenter, illustratörer och ingenjörer som tillsammans skapar högkvalitativ teknisk information för avancerade produkter och system.
Du kommer att:
Skapa och kvalitetssäkra teknisk information
Arbeta strukturerat i CMS
Samla in och bearbeta information från tekniska specialister
Omvandla komplex teknik till tydliga instruktioner
Arbeta både hos kund och i team med Etteplankollegor
Vem är du?
Vi tror att du är nyfiken och strukturerad som person, har intresse och utbildning inom teknikinformation och något eller flera års erfarenhet som teknisk skribent eller teknikinformatör.
Du har:
Erfarenhet av strukturerad information och CMS
Gärna arbetat med DITA, XML eller liknande system
Ett starkt teknikintresse, gärna kopplat till mekanik, underhåll eller produktion
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Förståelse för hur text och illustration samverkar för att nå en bra användarupplevelse
Du är:
Nyfiken och frågvis
Strukturerad och noggrann
Bra på att skapa kontakt med tekniska experter
En lagspelare som kan bidra till ett bra och gynnsamt arbetsklimat
Meriterande egenskaper:
Försvarsindustri eller säkerhetskritiska system
S1000D
STE
ILS eller underhållsnära arbete
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
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Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Sommaren är här och vi har flera spännande annonser ute under ledigheten. Detta brukar innebära att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i augusti kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar verkligen ditt tålamod och förståelse och önskar dig en fin sommar!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592)
553 22 JÖNKÖPING Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9987556