Teknikförvaltare inriktning idrottsfastigheter till Fastighetskontoret
Stockholms kommun / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Har du bred kompetens inom fastighetsteknik och ett genuint teknikintresse? Nu söker vi en teknikförvaltare som vill arbeta med varierande och spännande uppdrag - från enklare fastigheter till komplexa byggnader - för stockholmarnas bästa. I rollen arbetar du långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på teknisk upprustning, robusta lösningar och hållbar utveckling.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att bidra till Stockholms utveckling och ta del av en spännande och händelserik verksamhet. Många av våra fastigheter tillhör stadens mest kända byggnader som exempelvis Stadshuset, Kulturhuset, Liljevalchs, Stockholms stadion, Åkeshovs sim och idrottshall, Zinkensdamms IP, Östermalmshallen och Stockholms stadsbibliotek.
Du blir en del av ett team på 18 erfarna teknikförvaltare och samarbetar nära kundförvaltare, driftpersonal och teknikspecialister. Vi är ett prestigelöst och engagerat gäng som värdesätter en god stämning. Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig också förmåner som lunchförmån, friskvårdsförmåner, flexibel arbetstid samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet. Hos oss får du stor frihet att planera ditt arbete.
En personlig hälsning från Jonas Kroglund, enhetschef för teknikförvaltning
Som ledare vill jag vara både engagerad, organiserad och drivande - men framför allt närvarande. Jag har stor tilltro till mina medarbetares förmågor och är övertygad om att vi når längst när vi samarbetar och stöttar varandra. Mitt mål är att skapa en arbetsmiljö där du känner dig sedd, får tydliga förväntningar och samtidigt stöd i din utveckling. Hos oss är balans mellan arbete och privatliv en självklarhet, för vi tror att ett hållbart arbetsliv är grunden för långsiktig framgång. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dig och bygga något riktigt bra - både för teamet och för dig som individ.
Din roll
Som teknikförvaltare får du ett helhetsansvar för ett fastighetsbestånd som matchas mot ditt intresse, din kompetens och erfarenhet. Du arbetar långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla och framtidssäkra byggnader, tekniska system och infrastruktur. Tillsammans med kundförvaltare, driftpersonal och teknikspecialister driver du tekniska förbättringar som gör verklig skillnad. Många av våra byggnader är teknisk avancerade där du får möjlighet att fördjupa din kompetens och bidra till hållbara, robusta och välfungerande fastigheter.
Dina viktigaste ansvarsområden:
• upprätta och följa upp den kort- och långsiktiga underhålls- och investeringsplanen för dina tilldelade fastigheter
• vara projektägare och intern beställare mot projektavdelningen och vara stödjande/kravställande i projekt
• ansvara för statusinventeringar och andra konsultutredningar
• ansvara för myndighetsbesiktningar och efterföljande åtgärder med stöd av kontorets
teknikspecialister
• leda möten med kundförvaltare och driftenheten för dina tilldelade fastigheter
• implementera och arbeta för att de hållbarhets- och kvalitetsmål som finns uppnås inom
förvaltningen
• vara drivande i vårt mål att minska energianvändningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• en eftergymnasial utbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola med relevant inriktning, alternativt mångårig och omfattande erfarenhet från branschen
• mångårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom kvalificerad teknisk förvaltning
• erfarenhet från att ha jobbat med teknisk förvaltning av större anläggningar, gärna av mer komplex karaktär
• bred teknisk kompetens och kunskap med ett helhetsperspektiv för tekniska system samt livscykelkostnader
• mycket god administrativ kompetens och van användare av Officepaketets olika program
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Personliga förmågor och färdigheter
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser, din motivation och ditt intresse för tjänsten. Vi söker dig som arbetar strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv, driver ditt arbete mot uppsatta mål och tar ansvar för dina leveranser. Du är strukturerad, kan planera och prioritera mellan flera parallella projekt och agerar professionellt i ditt arbete. Rollen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du är trygg i din kompetens, tydlig i din kommunikation och har mod att sätta gränser. Med engagemang och nytänkande omsätter du idéer till handling.
Din ansökan
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan. För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal urvalsfrågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.Publiceringsdatum2026-04-28Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Fastighetskontoret, Fastighetsavdelningen Kontakt
Jonas Kroglund , Enhetschef jonas.kroglund@stockholm.se Jobbnummer
9881237