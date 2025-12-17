Tekniker Tranportbilar
Småländska Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2025-12-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Småländska Bil AB i Kalmar
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker tekniker som vill vara med och ta vår transportbilsverkstad till nästa nivå. Vi arbetar med två starka varumärken, Kia och Mercedes.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en modern verkstad med ny teknik och ett starkt lag i ryggen.
Din profil - vi ser gärna att du har:
Fordonsutbildning i grunden
Tidigare erfarenhet av diagnosverktyg och felsökning
God datavana samt kunskap inom el och mätteknik
Noggrann, engagerad och nyfiken på tekniska lösningar
Van vid att arbeta självständigt, men också en stark lagspelarePubliceringsdatum2025-12-17Om företaget
Småländska Bil är ett etablerat och familjärt företag som grundades 1950. Vi är cirka 100 medarbetare i koncernen med enheter i Växjö, Kalmar och Vetlanda.
Vi är auktoriserad agent för Mercedes-Benz personbilar och transportbilar, samt återförsäljare för Kia personbilar och transportbilar.
Vi erbjuder anställning hos en välkänd och trygg arbetsgivare som värdesätter engagemang, laganda och gott humör.
Vårt ledord är Välvilja - mot kunder, kollegor och samarbetspartners.
Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats där vi arbetar mot gemensamma mål och levererar kvalitet i varje detalj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småländska Bil AB
(org.nr 556054-2051), http://www.smalandskabil.se
Berzeliusgatan 1 (visa karta
)
392 38 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Magnus Rydberg mangerydberg@hotmail.com 0480-425812 Jobbnummer
9648435