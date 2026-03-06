Tekniker till VA-enheten
2026-03-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten som tekniker är placerad på teknikavdelning inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Avdelningen ansvarar för att ge invånarna service inom verksamhetsområdena vatten/avlopp, gator/avfall och fiber. Som tekniker inom vatten och avlopp är du en del i teknikavdelningens VA-enhet. Här arbetar ca 20 personer som tillsammans jobbar för att utföra och utveckla drift och underhåll på våra vatten- och reningsverk inom kommunen. Utvecklingsfrågor är viktiga för oss och målet är att ytterligare förstärka Gällivare som en attraktiv kommun att bo och verka i. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i arbetsprocesser och i samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att se till att vår kommun hålls i ett säkert och gott skick och med en god service till våra kommunmedborgare.Dina arbetsuppgifter
Som tekniker i våra VA-verk är du en stor och viktig del i den dagliga driften, vilket ligger till grund för en god leverans och funktion i vårt vatten- och avloppsledningssystem. Arbetet innebär både övervakning samt praktiskt arbete ute på anläggningarna. Som tekniker kommer du att arbeta tillsammans med övriga medarbetare med allt från driftoptimering till felavhjälpande underhåll och besiktningar inom våra verk. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av teknisk utbildning alternativt likvärdig kompetens genom tidigare arbetslivserfarenhet. Du har god förmåga att felsöka på tekniska installationer och genomföra enklare reparationer. Du har grundläggande administrativ förmåga samt datavana i form av att arbeta som användare i olika stödsystem. För att trivas som tekniker bör du kunna arbeta flexibelt och anpassa dig till oförutsedda händelser i driften. Att vara engagerad och kunna ta initiativ är viktigt. Du ska ha viljan att ta ansvar och se vad som behöver göras. Då arbetet till stor del är av praktisk karaktär måste du tycka om att arbeta med händerna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I arbetet som tekniker har du många kontakter både internt och externt, därför ska du ha lätt för att samarbeta och vara serviceinriktad. Tjänsten präglas av ansvarstagande, utveckling, engagemang, samarbete och problemlösning. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B-körkort är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme/vecka
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Beredskap ingår i tjänsten
Ansökan/ tillträde
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-25Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning, lämna gärna löneanspråk.
Upplysningar
Tf. Enhetschef Maria Nyström, 0970-818 230
Fackliga företrädare
Vision
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
Gällivare Kommun Kontakt
Tf. enhetschef
Maria Nyström maria.nystrom@gallivare.se Jobbnummer
