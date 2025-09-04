Tekniker till underhåll av lok och vagnar
2025-09-04
Tekniker - Underhåll av lok och vagnar
Vi söker en engagerad och ansvarsfull tekniker som vill arbeta med underhåll, felsökning och reparation av lok och vagnar. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med handledare, och utföra säkerhetskritiska uppgifter med hög teknisk precision.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Utföra tillsyn, översyner, revisioner, felsökning och reparationer på lok och vagnar
Arbeta med mekaniska, elektriska och pneumatiska system med hjälp av ritningar och scheman
Självständigt utföra elinstallationer vid byte eller ombyggnad
Genomföra mätningar enligt standard och analysera resultat
Dokumentera allt arbete enligt gällande rutiner
Rapportera avvikelser inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet
Ta ansvar för säkra arbetssätt och bidra till en trygg arbetsmiljö
Tillsyn och underhåll av verkstadens utrustning och verktyg
Ansvar och befogenheter
Arbeta enligt fastställda standarder
Säkerställa att det egna arbetet möter krav på säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö
Fatta beslut om åtgärder inom underhåll vid behov
Vid osäkerhet - alltid rådfråga produktionsledning
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning inom fordon, verkstad, el eller motsvarande
God förståelse för ritningar, elscheman och tekniska system
Ett noggrant arbetssätt och ett starkt säkerhetstänk
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva ditt område framåt
Interna utbildningar inom säkerhetsstyrning och specifika tekniska områden erbjuds. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9492155