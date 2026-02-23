Tekniker till Tubus System Väst AB i Borås
Tubus System Väst AB / VVS-jobb / Borås Visa alla vvs-jobb i Borås
2026-02-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tubus System Väst AB i Borås
Tekniker till Tubus System Väst AB - Vi söker fler till vårt växande team i Borås
Vill du jobba praktiskt, lösa problem och trivas bäst när du får använda både händerna och huvudet? Tubus System väst AB fortsätter att växa i Borås och nu söker vi fler tekniker till vårt härliga team!
Hos oss får du ett rörligt och varierat arbete där du arbetar praktiskt med att renovera äldre rörsystem i fastigheter. Du och din kollega jobbar där rören finns och varje dag möter du nya människor och nya utmaningar.
Gillar du att ta ansvar, vara på tå och se ett tydligt resultat av ditt arbete? Då kommer du trivas här.
Vad du kommer att göra
I rollen arbetar du praktiskt med verktyg och maskiner och använder både spray- och fodermetoden för att bygga upp nya rörledningar i befintliga system. Arbetet innebär också att du förbereder och vid behov lagar äldre rör, samt använder kamerautrustning för att inspektera och dokumentera arbetet.
Du jobbar tätt tillsammans med en kollega och ni löser de utmaningar som dyker upp i projekten. Tjänsten innebär resor med övernattning när projekten kräver det. Du får en ordentlig introduktion och en diplomerad utbildning i våra metoder.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som är trygg i praktiskt arbete, gillar att röra på dig och inte är rädd för att ta i. Vi ser gärna att du:
Är händig och gillar att jobba med verktyg
Är en prestigelös lagspelare
Har driv, arbetsmoral och gillar när tempot är högt
Trivs ute på fältet och i en vardag som varierar
Har B-körkort och pratar flytande svenska
Har du jobbat som montör, fastighetsskötare, inom bygg, industri eller liknande är det ett plus, men viktigast är rätt inställning.
Att jobba hos oss
Vi är ett företag som satsar långsiktigt på våra medarbetare. Vi investerar tid, utbildning och stöd för att du ska kunna utvecklas i rollen. Vi värdesätter medarbetare som vill växa inom företaget och vi ger det stöd som behövs på vägen.
Vi vill ge alla våra medarbetare rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar och göra ett bra jobb. Det leder till nöjda kunder som återkommer till oss och rekommenderar vårt arbete vidare. För att uppnå detta är kvalitet vår främsta ledstjärna i allt vi gör.
Som anställd hos oss får du kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag, och en arbetsplats med stark teamkänsla och mycket frihet under ansvar. Här jobbar man nära, stöttar varandra, skrattar mycket och vi ser gärna att du vill växa med oss.
Redo att bli en del av Tubus System väst AB -teamet i Borås?
Skicka din ansökan så snart som möjligt, vi intervjuar löpande.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att lära. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: michael.jacobsson@tubussystem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tubus System Väst AB
(org.nr 556728-4301), https://tubussystem.se/
Landerigatan 5A (visa karta
)
504 51 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Michael Jacobsson michael.jacobsson@tubussystem.se 0709 20 61 25 Jobbnummer
9759157