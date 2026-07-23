Tekniker till Trygghetsjouren
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Uppsala Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Uppsala
2026-07-23
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Är du intresserad av teknik och vill bidra med en tryggare tillvaro för hemtjänstens brukare? Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du tillsammans med ett kompetent team arbetar med olika tekniska lösningar. Vi söker en stabil, serviceinriktad och strukturerad person som sätter brukaren i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Trygghetsjouren är en verksamhet som arbetar dygnet runt alla dagar i veckan året om med att ta emot trygghetslarm och samtal från våra larmkunder inom Uppsala kommun. Alla våra nya medarbetare får en gedigen introduktion för att känna sig trygg i sina arbetsuppgifter tillsammans med teamet.
Dina arbetstider som tekniker kommer vara måndag till fredag 08.00 - 17.00.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som tekniker arbetar du både självständigt och i team med varierande arbetsuppgifter inom elektronik och teknik såsom: installation och nedmontering av trygghetslarm, kameror och personallås i brukarens hem. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra administration i våra datasystem och hantera personuppgifter. Du är en del i ett team med andra tekniker samt larmsamordnare där ni tillsammans arbetar nära Trygghetsjourens övriga medarbetare.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• upp- och nedmontering av personallås, installation och avinstallation av trygghetslarm samt kameror
• administration (registrering, ändring av uppgifter samt registervård) i olika datasystem
• planering och bokning av besök hos hemtjänstbrukare
• kontakt med hemtjänstens medarbetarePubliceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd gymnasieexamen. För att lyckas i rollen behöver du även ha erfarenhet av att arbeta med administration och telefoni. Vi ser gärna att du har en utbildning inom teknik, elektronik eller data. Det är också en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med teknik och elektronik. Vi ser gärna att du dessutom har erfarenhet från något vårdyrke.
Arbetet kräver att du har B-körkort för manuell växellåda samt goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Som person har du väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka teoretiskt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Därmed förstår du innebörden av att arbeta i någons hem. Vidare är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du har dessutom intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Sist men inte minst planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Erik Svensson, Verksamhetschef, 018-727 12 16
Facklig företrädare: Kommunal 010-442 82 02, Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsenheten: 018-727 00 00, be att få prata med den som är i tjänst på rekryteringsenheten.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Erik Svensson +46187271216 Jobbnummer
10009970