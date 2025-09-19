Tekniker till Telia butik Triangeln
2025-09-19
Jag heter Sanne Öland och arbetar som Store Leader i Telia butiken i Malmö Triangeln.
Vi söker nu en säljande tekniker till vårt fantastiska team. Är du en service- och teknikintresserad person? Fortsätt läsa!
Din nästa utmaning?
Telia Care & Repair är Sveriges första fristående Apple-auktoriserade servicepartner och ägs av Telia. Det betyder att vi håller en hög kvalité på det arbete vi utför och har alltid kundens bästa framför ögonen och brinner för att skapa kundmöten utöver det extra.
Vi erbjuder dig en möjlighet att få jobba med Apple och Samsung produkter på en auktoriserad verkstad samt med försäljning av Telias utbud av tjänster och varor som finns i vår butik. Du kommer att få arbeta med de senaste modellerna och hela tiden få lära dig mer gällande den senaste tekniken. I arbetet som tekniker utgår du alltid efter kunden och deras behov, därför ser vi gärna att du har starkt kundfokus. I rollen som tekniker ingår även att vid behov hjälpa till att sälja i butiken, i arbetet som säljare kommer du sälja Telias tjänster och produkter till privat och företagskunder.
För oss är utveckling och förbättring avgörande, så du kommer få alla resurser du behöver för att lyckas i rollen. Du kommer att få en inledande utbildning. Tjänsten startar med en provanställning på sex månader med syfte till att övergå till en heltidsanställning. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
• Du kommer arbeta i vår verkstad som tekniker och hantera ärenden som exempelvis reparation, utbyte av delar och mjukvaruuppdateringar.
• Du kommer möta våra kunder i vår butik och arbetet innebär en del administration och sälj.
• Du kommer se till att kunden vid utlämning får den hjälp som behövs för att kunna använda sin utrustning efter servicen.
• Du kommer hjälpa våra kunder vi telefon eller e-post och du bör vara stresstålig och kunna behålla humöret i alla situationer.
• Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor för att säkra tillverkarnas krav.
• Du kommer sälja Telias tjänster och produkter till privat- och företagskunder.
Och vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du har ett stort intresse av teknik och människor. Du är nyfiken och tar ägandeskap för att leverera goda resultat och lära dig nya saker. Som person är du noggrann och brinner för att leverera en hög kvalitet i ditt arbete. Du gillar att arbeta med såväl processer, förbättringsarbete samt kundmöten. Du är vår röst och ansikte utåt, så du behöver ha en utpräglad känsla för service och teknik. Gymnasieutbildning är ett minimikrav och du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift, både på engelska och svenska, samt ha fyllt 18 år.
Din personlighet:
• Noggrann
• Pedagogisk och lösningsorienterad
• Effektiv och flexibel
• Gillar ett strukturerat arbetssätt.
Dina erfarenheter:
• Gärna tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Gymnasieutbildning
• Bra kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska.
Intresserad?
Vill du bli en del av vårt gäng, sök jobbet! Vill du veta mer, kontakta mig på sanne.oland@teliacompany.com
Rekryteringen sker löpande, så tveka inte på att höra av dig. Sista ansökningsdatum är 30/9-2025.
Join us and let's make better happen - together!
