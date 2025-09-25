Tekniker till Swedsecur i Stockholm
2025-09-25
Vill du arbeta med den senaste säkerhetstekniken och bidra till att skapa tryggare miljöer för företag och organisationer? Se hit!
Nu söker vi på Maxkompetens en erfaren tekniker som vill bli en del av Swedsecur växande team i Stockholm. Hos Swedsecur blir du en del av ett tryggt och väletablerat bolag med korta beslutsvägar, god gemenskap och möjlighet att utvecklas inom säkerhetsbranschens mest innovativa lösningar.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som tekniker på Swedsecur får du ett varierande arbete med frihet under ansvar. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa kunders trygghet och säkerhet. Du kommer arbeta i en bred roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar installation, drift och underhåll av avancerade säkerhetssystem - exempelvis inbrottslarm, övervakningskameror, passersystem samt lås- och dörrlösningar. Arbetet är både tekniskt utmanande och utvecklande, där du själv planerar och strukturerar dina dagar ute hos kund. Du genomför felsökningar, analyserar systemens funktion och säkerställer att allt fungerar som det ska.
För att ligga i framkant inom branschen deltar du även i utbildningar och workshops som ger dig insikt i den senaste säkerhetstekniken. Här får du möjlighet att utvecklas - både i din yrkesroll och som individ.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och flera års arbetslivserfarenhet inom området, gärna minst 4-5 år. Du har arbetat med installation och service av säkerhetssystem och har god teknisk förståelse för exempelvis larm, övervakningssystem och passersystem.
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående och uppskattar friheten att kunna planera och strukturera ditt arbete på egen hand. Du tar ansvar för ditt eget arbete och har samtidigt lätt för att samarbeta i team när det behövs. Som person är du prestigelös, nyfiken och lyhörd - du motiveras av att lösa problem och trivs med att få fördjupa dig i tekniska utmaningar. Du är också kommunikativ och bekväm med kundkontakt, där du representerar företaget på ett professionellt sätt.
Eftersom rollen innebär säkerhetsarbete krävs det att du är beredd att genomgå en bakgrundskontroll via belastningsregistret.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
Goda kunskaper om larm, passersystem och säkerhetsteknik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort (resor förekommer dagligen i tjänsten).
Övrig information
Placeringsort: Stockholm med omnejd. Du utgår från din bostad och arbetar ute hos kund, vilket innebär dagliga resor.
Arbetstid: Kontorstider mån-fre med möjlighet till flex.
Omfattning: Tillsvidare.
Lön: Individuell lönesättning.
Start: Efter överenskommelse.
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Swedsecur har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jonna Alm på telefon 073-540 59 50.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Swedsecur är ett svenskt säkerhetsföretag med över 30 års erfarenhet inom teknisk säkerhet. Vi levererar helhetslösningar inom bland annat inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning - alltid med fokus på kvalitet, pålitlighet och kundanpassning. Med egen utveckling, projektering, installation och service erbjuder vi våra kunder trygghet genom hela kedjan. Våra medarbetare är vår största tillgång - tillsammans skapar vi säkra miljöer för företag, myndigheter och organisationer i hela landet.
Swedsecur är stolta över att vara en del av Prosero Security Group, ett ledande företag inom säkerhetslösningar i Norden. Att vara en del av denna grupp ger oss och våra medarbetare tillgång till en bredare plattform av resurser och expertis inom säkerhetsbranschen. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda våra kunder ännu mer innovativa och effektiva lösningar, och samtidigt ge våra medarbetare möjligheter till karriärutveckling och nätverksbyggande. Att arbeta med Prosero innebär att du är en del av en större vision för säkerhet och trygghet, vilket gör ditt arbete ännu mer meningsfullt och givande. Ersättning
