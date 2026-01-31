Tekniker till stor verksamhet i Umeå!
2026-01-31
Är du den som gillar att jobba praktiskt ? Vi söker dig som vill arbeta med service och underhåll av både stora och små maskiner - och samtidigt bidra till ett välfungerande samhälle! Skicka in din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningar löpande!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du verkligen använda din praktiska sida! Du kommer arbeta med förebyggande underhåll och service av allt från små till stora maskiner, tillsammans med ett härligt team. Dessutom kommer du dokumentera arbetet för att säkerställa att allt flyter på i vår samarbetspartners system.
Du erbjuds
• Möjlighet att bredda dina tekniska kunskaper
• En långsiktig tjänst med potential att utvecklas
• Chansen att bli överrekryterad till vår samarbetspartner
Du kommer att arbeta som konsult via Academic Work med mycket goda möjligheter till en övergång hos vår samarbetspartner, om samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Dina arbetsuppgifter
• Service, montage och underhåll av maskiner i olika storlekar
• Delta i förbättringsprojekt och stötta verksamheten tekniskt
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska (viktigt för säkerhetsföreskrifter och kommunikation)
• Trivs med praktiska arbetsuppgifter
• Har erfarenhet inom montage, service eller underhåll
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Vidareutbildning inom teknik från universitet eller högskola
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull och ordningsam
• Ansvarstagande och noggrann
• Nyfiken på teknik och ständigt redo att lära dig mer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117126".
Academic Work Sweden AB
