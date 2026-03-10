Tekniker till Operativt underhåll
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2026-03-10
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en tekniker till Operativt underhåll som stöttar verksamheten Kvalitetsservice i Kiruna. Vill du vara med och bidra till att utrustningen i våra provtagningsanläggningar och laboratorier fungerar optimalt? I den här rollen får du arbeta med underhåll, problemlösning och utveckling - tillsammans med ett positivt och engagerat team.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt Vatten och Dammar.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
I den här rollen arbetar du med underhåll av provtagningsanläggningar i förädlingsverk samt med utrustning i laboratorier. Arbetet är praktiskt och innebär mycket rörelse. Du är ute i verksamheten och ansvarar för att maskinerna fungerar som de ska - du utför service, löser mekaniska problem och tillverkar reservdelar vid behov.
Du blir en del av ett team bestående av mekaniker och tekniker. Tillsammans arbetar ni för att hitta nya lösningar, utveckla arbetssätt och bidra till att verksamheten ständigt förbättras. Du har nära kontakt med alla olika förädlingsverk inom förädlingen i Kiruna samt god kontakt med entreprenörer som utför service på flera anläggningar där du är delaktig i arbetet.
Det här har du med dig
Du är en ansvarstagande person som gillar att ta dig an nya utmaningar och hitta lösningar på problem och kan tänka utanför boxen. Du är en trygg person som visar hänsyn, trivs med att arbeta i team och bidrar till en god arbetsmiljö.
För tjänsten krävs:
- Gymnasial utbildning är ett krav, inriktning el, styr/regler är meriterande
- B-körkort är ett krav för alla tjänster på LKAB, för denna tjänst krävs manuellt körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet inom el, hydraulik, pneumatik eller styrsystem
- Anläggningskännedom inom LKAB i Kiruna
- Tidigare arbetslivserfarenhet som systemtekniker eller elektriker och/eller inom elektromekanik
- Goda kunskaper i engelska
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Peter Winsa peter.winsa@lkab.com
alternativt 0730-304 821
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9786999