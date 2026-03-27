Tekniker till omsorgsförvaltningen, semestervikariat
Kristianstads kommun / Supportteknikerjobb / Kristianstad Visa alla supportteknikerjobb i Kristianstad
2026-03-27
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Vill du vara med att förvalta och utveckla välfärdsteknologi inom vård och omsorg? Nu söker vi tekniker för semestervikariat under sommaren 2026!
Behovet av välfärdsteknik inom vård och omsorg ökar kraftigt och utvecklingen sker i snabb takt. Arbetet med framtidens välfärdsteknik kräver en god förståelse för verksamhetens behov i kombination med ett genuint intresse för teknik. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
I uppdraget som tekniker ingår att installera och administrera välfärdstekniska lösningar inom vård och omsorg. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat montering av nyckelfria lås, trygghetslarm, tillsynskameror, digitala medicinskåp samt olika typer av sensorer.
I tjänsten samarbetar du med flera olika yrkesgrupper i kommunen och du har löpande kontakt med kund, anhöriga, personal, fastighetsägare samt leverantörer gällande våra tekniska lösningar.
Vi söker dig som är intresserad att arbeta med människor och tekniska lösningar. Du har samarbetsvilja och givetvis ett starkt engagemang för service, support och kund. Vi erbjuder arbete i ett team med mycket vilja och sammanhållning.
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har kund- och supporterfarenhet och gärna erfarenhet från tekniskt och/eller mekaniskt arbete liksom av servicearbete.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har goda datorkunskaper och behärskar svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du även har kunskaper i engelska. Erfarenhet av arbete med lås och larm, tekniksystem samt ett tekniskt intresse är önskvärt. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du är lyhörd och sätter kundens behov i centrum, med ett bemötande som anpassas efter situationen. Vidare är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att driva processer framåt och identifiera förbättringsområden. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och hanterar eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Erfarenhet av arbete med lås och larm, tekniksystem samt ett tekniskt intresse är önskvärt. Slutligen är du serviceinriktad, lugn och uppmärksam, med ett professionellt och tillmötesgående bemötande.
Det här är vi
På omsorgsförvaltningen har enheten Digital Utveckling förvaltningsövergripande ansvar för systemförvaltning och utveckling av digitalisering och välfärdsteknologi. Digital utveckling består av systemförvaltare, tekniker och enhetschef, idag totalt 14 medarbetare.
Digital utveckling är en del av Planeringsenheten som omfattar förvaltningens övergripande specialistkompetenser. Vårt mål är att bidra till att förvaltningens verksamheter har bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina uppdrag såväl idag som i framtiden.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, OMS Stab Kontakt
Enhetschef digital utveckling
Martin Larsson 044-13 64 88 Jobbnummer
9822391