Tekniker till Mekaniskt Underhåll på Ringhals
2026-03-09
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Är du nyfiken på teknik och vill vara med och bidra till en fossilfri framtid?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Tekniker till enheten Mekaniskt Underhåll. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en av Sveriges mest spännande tekniska miljöer - oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller står i början av din karriär.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Mekaniskt underhåll på Ringhals är en sammansvetsad operativ grupp som planerar och utför både förebyggande och avhjälpande underhåll på mekaniska komponenter och system. Vi ansvarar även för de verktyg, utrustningar och verkstäder som behövs för att arbetet ska fungera och utvecklas.
Vi är ett team på cirka 30 personer som kombinerar lång erfarenhet med nya perspektiv. Hos oss får du möjlighet att bredda och fördjupa dina tekniska färdigheter inom flera teknikområden. Oavsett bakgrund kommer du att mötas av kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Säkerhet - både för personer och anläggning - är alltid vår högsta prioritet!
Om jobbet
Som Tekniker hos oss får du en varierad och lärorik vardag där du arbetar praktiskt med mekaniska komponenter och lär dig hur anläggningen hålls i drift. Du får en ordentlig introduktion och stöttning av erfarna tekniker för att komma in i rollen på ett tryggt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra underhåll på t.ex. pumpar, ventiler och värmeväxlare
Delta i felsökning och analyser
Ta fram och förbättra underhållshjälpmedel och instruktioner
Arbeta i våra underhållssystem
Under revisionsavställningar kan arbetsbelastningen vara högre, vilket ger goda möjligheter att lära sig mycket på kort tid.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, fordon eller industri
Mycket goda kunskaper i Svenska, tal och skrift, samt behärskar engelska
Erfarenhet från mekaniskt arbete är meriterande men inget krav , det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse och viljan att utvecklas.
Vi tror att du trivs när du får lösa problem, tar egna initiativ och uppskattar att samarbeta. Hos oss blir du en del av ett lag där vi hjälper varandra och tillsammans strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Adam Blommegård tfn 070-258 59 35
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 29/3 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.I den här rekryteringen kan tester komma att ingå.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
