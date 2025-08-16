Tekniker till mekaniskt underhåll på Forsmark!
2025-08-16
Har du ett mekaniskt intresse och skruvarna på rätt plats? Då har du här möjlighet att ta dig an en operativt roll inom kärnkraftsbranschen. Varmt välkommen att söka innan någon annan tar sig chansen!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är den största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmarks vision är att leverera fossilfri el varje dag, året runt. I rollen som tekniker inom mekaniskt underhåll blir denna vision tydlig då du varje dag ansvarar för att underhållet håller den kvalitet som krävs för en säker och stabil drift.
Som tekniker på mekaniskt underhåll ingår du i en operativ arbetsgrupp som arbetar med avhjälpande och förebyggande underhåll. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där samarbete, kvalitét och säkerhet är viktigt. Vi söker flera tekniker till operativt mekaniskt underhåll på Forsmark, vilken grupp och vilket arbetsområde du hamnar på beror på din kompetens och intresse.
Du erbjuds
• Att ingå i ett arbetsteam med högt engagemang och mycket erfarenhet
• Att få en fot in på ett företag med stora möjligheter till vidareutveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Detta är ett konsultuppdrag där ambitionen är att du efter din konsultperiod blir anställd av Vattenfall på Forsmark.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar avhjälpande och förebyggande underhåll för komponenter tillhörande reaktor- och turbinanläggning samt deras hjälpsystem. System och komponenter man kommer att arbeta med är dieselmotorer, pumpar, ventiler, värmeväxlare, tankar och övrig kringutrustning. För dessa komponenter utför du felsökningar, reporationer, utbyten av komponenter och övriga serviceärenden.
Arbetet utförs främst operativt ute i anläggningen men även vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning teknik, verkstad eller fordon
• Har praktisk mekanisk erfarenhet (arbete eller hobby)
• Har grundläggande datorvana
• Innehar B-körkort
• Är flytande i svenska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande är om du har arbetserfarenhet som mekaniker inom industrin och/eller erfarenhet av underhållssystem såsom SAP.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer alkohol- och drogtest att genomföras samt en läkarundersökning för arbete med joniserande strålning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Forsmark här:
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett heltidsjobb.
