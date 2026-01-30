Tekniker till LS Electronics start omgående!
Om LS Electronics - en del av Northcom!
LS Electronics grundades för 30 år sedan och har byggt upp ett starkt renommé genom att leverera innovativa kommunikationslösningar till globala kunder. Flaggskeppsprodukten, Mimer SoftRadio, erbjuder bland annat banbrytande kommunikationslösningar för obemannade farkoster, vilket möjliggör sömlös kommunikation mellan t.ex. fjärrmanövrerade fartyg och operatörer var som helst i världen. LS Electronics fokus på kvalitet och möjlighet att möta kundens många olika behov har varit avgörande för företagets framgång under alla dessa år.
LS Electronics är en del i Northcom-koncernen med huvudkontor i Oslo och ca 165 medarbetare totalt.
I den här rollen blir du en del av ett mindre team på totalt 15 personer och du får en varierande vardag med arbetsuppgifter som innefattar installation, konfigurering, test och enklare felsökning av både hård- och mjukvara. Produkterna konfigureras utifrån kundens behov och en viktig del av arbetet är att genomföra noggranna sluttester för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Arbetsuppgifterna omfattar även slutmontering, enklare lödning, dokumentation och märkning, samt hantering av utleveranser till kund.
Detta är en 60-procentig tjänst på visstid med möjlighet till tills vidare, dock erbjuder LS Electronics en förmånlig lön som är högre än motsvarande 60% av heltidstjänst.
Vem är du?
Erfarenhet som tekniker inom IT-infrastruktur/nätverk eller liknande
Gymnasial eller YH-utbildning inom relevant tekniskt område
Goda IT-kunskaper, med dokumenterat intresse för datorer och/eller nätverk
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du nyfiken och har ett genuint intresse för teknik och nya produkter. Du är inte rädd för att ställa frågor, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt med en noggrann och strukturerad approach.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Deltid, visstid med möjlighet till tills vidare
Start: Omgående efter avtalssignering
Placeringsort: Kista
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
