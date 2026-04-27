Tekniker Till Lkab Kimit
Vill du arbeta nära produktionen i en familjär verksamhet där säkerhet, ansvar och samarbete står i centrum? Nu söker vi en tekniker som vill bidra till att hålla driften igång i vår sprängämnesfabrik.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Kimit LKAB Kimit är ett dotterbolag inom LKAB-koncernen och ansvarar för tillverkning och hantering av sprängämnen till gruv- och anläggningsverksamhet. Verksamheten präglas av höga säkerhetskrav, teknisk kompetens och ett nära samarbete mellan olika yrkesroller.
Din roll
Som tekniker hos oss arbetar du mitt i produktionen och är en nyckelperson för att säkerställa att anläggning, utrustning och fordon fungerar som de ska. Rollen är varierande och praktisk, med stort eget ansvar och nära samarbete med hela LKAB Kimits verksamhet samt externa samarbetspartners. Tillsammans ser ni till att produktionen alltid kan hållas i gång på ett säkert sätt. I rollen ingår bland annat att:
Utföra underhåll och reparationer i produktionsmiljö
Arbeta med laddbilar, tankbilar och sprängämnespumpar
Hantera akuta fel och driftstörningar
Samverka tätt med produktion, mekaniker och externa leverantörer
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete på anläggningen
Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet där ingen vecka är den andra lik. Du blir en del av ett litet sammansvetsat team där erfarenhetsutbyte och hjälpsamhet är en självklarhet.
Det här har du med dig
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och förstår vikten av noggrannhet och säkerhet i en verksamhet med explosiva ämnen. Du är flexibel och självgående, samtidigt som du trivs med att samarbeta nära andra i en liten organisation. Du har en målmedveten inställning och en vilja att fortsätta utvecklas och lära dig nya saker, även när du har lång erfarenhet med dig.
Vi förväntar oss att du har:
Fullständiga gymnasiebetyg
B-Körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande med:
Erfarenhet som mekaniker
C- körkort
Förarbevis för hjullastare eller gaffeltruck
Blir du aktuell för tjänsten så behöver du bli godkänd hos MCF (Myndigheten för Civilt Försvar)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid enligt rullande schema: Förmiddag mån-fre 05:00-14:12 Eftermiddag mån-fre 07:00-1618 Helg lör-sön 05:00-14:12
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Johansson, Produktionschef: +46 980 649 65 eller johanna.r.johansson@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
