Tekniker till Kvalitetsservice
2025-11-03
Jokkmokk
Kiruna
Pajala
Överkalix
Här väntar en varierad vardag i en teknisk miljö där du får arbeta självständigt och bidra till kvalitet och utveckling. Sök till oss som tekniker på Kvalitetsservice om du vill kombinera service och problemlösning i en roll med stor frihet under ansvar.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som tekniker på Kvalitetsservice arbetar du operativt ute i verksamheten med service, kalibrering och kontroller av verksamheternas laboratorieutrustning. Du planerar och bereder dina egna arbeten, dokumenterar enligt ISO-standard och skriver rapporter. Rollen innebär även viss programmering i ABB 800xA-systemet samt el- och automationsarbeten. I rollen ingår även hantering av serviceavtal, bland annat med Agglolab. Du samarbetar nära kollegorna på underhåll och drift.
Det här har du med dig
Du är en person som arbetar strukturerat och metodiskt, med god vana att följa etablerade rutiner och dokumentera enligt ISO-standard. Du tar ansvar för ditt arbete och trivs med att planera och utföra uppgifter självständigt. Med din flexibilitet har du lätt för att anpassa dig efter olika uppdrag och kundbehov, och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt där du gärna bidrar till att utveckla arbetssätt och verktyg i verksamheten.
- Gymnasieutbildning eller motsvarande inom el
- B-körkort är ett krav för alla tjänster på LKAB
- Svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av ABB styrsystem och automation (meriterande)
- Tidigare arbete som elektriker (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget (Gällivare)
Omfattning: Heltid, dagtid (flextid)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Christoffer Dyrander christoffer.dyrander@lkab.com
alt. 072 559 90 70
Fackliga kontakter:
Malmberget/Luleå
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
