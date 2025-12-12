Tekniker Till Kund I Stockholmsområdet
Är du en praktiskt lagt person som brinner för kvalité och service och som söker nya utmaningar? Har du stor ansvarskänsla och tycker om att få planera din arbetsdag själv?Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen är montering, felavhjälpning och underhåll av olika typer av slag- och skjutdörrsautomation. Du kommer också att arbeta med montering och service av entrékaruseller, portar med mera. I rollen som tekniker har du stor frihet att planera ditt arbete och vardag. Du kommer att ha mycket kontakt med företagets kunder.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Som person är du ansvarstagande, flexibel, anpassningsbar och social. Service och kundfokus är för dig en självklarhet och något du trivs oerhört mycket med att ge. Din positiva och flexibla inställning gör att du med enkelhet pendlar mellan olika typer av arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är en självgående person som ändå trivs med att samarbeta med andra, en riktig lagspelare. Då du kommer att ha externa och interna kontakter, så det är av stor vikt att du kan uttrycka dig mycket väl i svenska, både i tal och skrift. Du förstår vikten av goda relationer med såväl medarbetare som kunder och leverantörer samt har både vilja och intresse för att hjälpa andra. Du är prestigelös och inte rädd att "hugga in" där det behövs.
Vi söker dig:
Som är kvalitetsmedveten, serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga
Som har ett tekniskt intresse, är en problemlösare och har någon form av tidigare erfarenhet från hantverksyrken
Som är ordningsam, strukturerad och har en stor ansvarskänsla
Som har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Innehar B-körkort
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som tekniker är hos en av våra kunder och dess verksamhet i Stockholm är en direktrekrytering där du blir anställd av företaget. Du kommer att ha en oerhört viktig roll i företaget, då du kommer att fungera som företagets varumärke och ambassadör i Stockholm med omnejd. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 07.00-16.00 med möjlighet till flexibilitet. I denna tjänst ingår bil och du utgår från hemmet. Regelbundna resor till andra orter förekommer. Arbetet erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling och stor delaktighet för rätt person.
ÖVRIGT
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av ett trevligt och engagerat team? Sök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst", längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Jenny Ryhd på via 0738-617211 eller jenny.ryhd@eterni.se
