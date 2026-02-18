Tekniker till HS Perifal
Professionals Nord Skaraborg AB / Maskinreparatörsjobb / Falköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Falköping
2026-02-18
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
I mer än fyra decennier har våra produkter värmt svenska hem. Vi på HS Perifal AB levererar produkter inom värme och uppvärmning - vedpannor, pelletspannor, och värmepumpar. I vårt klimat uppe i norr är pålitlig värme ett måste i varje boende. Med produkter från HS Perifal AB kan du alltid känna dig trygg att du har effektiva, miljövänliga och pålitliga värmeprodukter. Värme och trygghet är också värdeord som genomsyrar hela vårt arbetssätt och vår attityd mot våra kunder. Vi är idag 11 anställda och finns i Falköping.
Läs mer på hsperifal.se
Är du en person som är nyfiken, teknisk och har ett högt engagemang samt vill arbeta i en familjär och prestigelös verksamhet? När vi nu börjar importera eget värmepumps-sortiment från en av världens största tillverkare söker vi nu två tekniker som vill vara med på vår nya satsning.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I den här rollen möter du våra kunder genom teknisk support via, framförallt, telefon gällande alltifrån från driftsättning till frågor kring produkter och funktion.Rollen innefattar även:
Att utbilda och stötta installatörer under deras arbete
Hantera garanti- och serviceärenden samt kommunicera med försäkringsbolag.
Fältbesök vid behov, där du stöttar med problemlösning och tekniskt stöd.
Relationsskapande arbete med kunder samt samarbete med övriga teamet för att säkerställa bästa möjliga service.
Bidra till att utveckla vår service och support med personlig och professionell touch som skiljer oss från mängden.
Det här är en heltidstjänst på dagtid med direktanställning hos oss på HS Perifal i Falköping. Arbetstiden är mån-tors 07.30-16.30 samt fre 07.30-16.00. Tjänsten är till största del på plats i Falköping men ett fåtal resor under året kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk gymnasiekompetens alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet. Vi ser positivt på några års erfarenhet inom teknisk support eller installationer men det viktigaste är ett stort tekniskt intresse, vilja att lära samt högt engagemang så står vi för upplärning och produktutbildning. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande datavana då vi använder MS Office, Lime och Business Central i verksamheten. B-körkort är ett krav.
Vi tror på frihet under ansvar och en prestigelös kultur där alla hjälps åt vilket genomsyrar vår familjära företagskultur. Det gör att du får stort förtroende i din roll, samtidigt som vi har ett gott samarbete i teamet.
Varför HS Perifal?
Vi erbjuder:
en anställning i ett tryggt bolag med gott rykte i branschen
utbildning med våra installatörer
att bli en del av en familjär, prestigelös och hjälpsam företagskultur
fina förmånerSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Sista ansökningsdag är 15 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://hsperifal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HS Perifal Kontakt
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se Jobbnummer
9750593