Tekniker som arbetat ett par år
Alingsås Låsservice AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Alingsås Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Alingsås
2025-11-10
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås Låsservice AB i Alingsås
Är du tekniker med några års erfarenhet inom svagströmsinstallation och som gillar att hänga med ett gott gäng på 30 kollegor?
A- lås gruppen är en koncern som har sin bas i Alingsås, Lerum och Göteborg och arbetar över hela regionen. (ELWAB, Lerums LL och Alingsås LL och A lås Göteborg) och som växer och söker därför en ny kollega till Alingsås.
Vi söker dig:
som har erfarenhet av att ha arbetat som svagströmstekniker och inom elektronik.
som gillar att arbeta i ett team, är engagerad och serviceinriktad.
som kan prata med både kollegor och kunder på ett tydligt och vänligt sätt.
som gillar att planera och förbereda sitt arbete och ta eget ansvar.
som har körkort, svenska i tal och skrift och såklart kan hantera en dator.
Vad förväntas du göra:
• Utföra installationer och göra underhållsuppdrag.
• Du kommer att arbeta med allt runt montage och driftsättning av nya anläggningar, driftsättning och utbyggnad av befintliga anläggningar.
• Sköta all kommunikation från start till slutdokumentation för och med våra kunder.
Vilka är vi?
Ett härligt gäng med lång, gedigen och bred kompetens inom Elektronik, Lås och Larm.
Vi samarbetar inom koncernen och hjälper varandra på en daglig basis.
Vi förespråkar att det skall vara lätt att göra rätt på jobbet och att vi skall göra varandra bra.
Vi uppskattar att man är schysst mot varandra och accepterar att vi är olika och att det blir våra styrkor.
Vi är seriösa men undviker att vara allvarliga, det skall vara kul att vara på jobbet.
Annat:
Heltid 40 timmar/vecka.
Dagtid
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Mejla ansökan till: linda.svensson@lll.se
senast 25 november 2025, intervjuer sker löpande.
Om Alingsås Lås och Larm
A lås är ett företag med lång och gedigen kunskap inom Lås och Larm.
Vi är idag 30 anställda inom koncernen, varav 11 på A- lås.
A - lås är Auktoriserade av SLR, samt kvalitet och miljöcertifierade enligt FR 2000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: linda@lll.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Låsservice AB
(org.nr 556158-7956)
Kungsgatan 47 (visa karta
)
441 31 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
vice VD
linda svensson linda@lll.se Jobbnummer
9596328