Tekniker sökes till Stockholmsregionen
2026-03-19
Smart Parkering Sverige AB söker nu en duktig tekniker/skyltmonterare till våra uppdrag i Stockholm med omnejd.
Information om tjänsten:
Att arbeta som tekniker hos Smart Parkering innebär att du underhåller parkeringar och garage. Tjänsten passar dig som är tekniskt lagd med tidigare erfarenhet av parkeringsbranschen, fastighetsbranschen eller liknande arbete och trivs med mycket utomhusarbete. Du bör även vara duktig på att samarbeta med andra befattningar och kunder.
Arbetet är på heltid och inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet utgår från något av våra kontor i Hallunda eller Järfälla och vid anställningens start erhåller du en intern utbildning i system och arbetssätt. Arbetet förutsätter från en tid till annan resor i tjänsten och är förlagd som standard måndag-fredag 07-16 eller 08-17 men kan komma att variera beroende på uppdragens utformning och lokalisering.
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal i spannet mellan 27 000 - 35 000 kr / mån.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skyltmontering och demontering
Linjemålning
Beställning och fakturahantering inom ansvarsområdet
Inventering och hantering av lager och material
Administration, t.ex. skriftligt underlag på beställda och utförda tjänster
Löpande dialog med interna och externa parter
Innehaft manuellt B-körkort i minst 2 år
Goda kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Erfarenhet från parkeringsbranschen och LKOP är meriterande
Andra språk och utbildningar är meriterande
För att trivas tror vi att du är:
Självgående
Strukturerad
Lösningsorienterad
Tekniskt lagd
Ansvarstagande
Kvalitetsmedveten
Flexibel
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och av att vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Frågor?
Kontaktar ansvarig rekryterare, Victoria Wiederhielm via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret. Övrig information
Vi väljer att självständigt tillhandahålla denna rekryteringsprocess, rekryterare och annons säljare undanbedes.
