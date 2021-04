Tekniker sökes till mix av 1st & 2nd-line support! - Liminity AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Liminity AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-14Har du tidigare erfarenhet av IT-support och vill utvecklas? Just nu söker vi supporttekniker åt kommun med en av Sveriges främsta IT-avdelningar!2021-04-14Har du ett brinnande intresse för IT och trivs i en serviceroll? I rollen som supportagent kommer du att hantera både simpla 1st-line ärenden och mer avancerade 2nd-line ärenden. Du får ansvar för att hantera incidenter och utföra beställningar. Detta gör du genom telefon, chatt och fjärrstyrning.Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos Liminity AB och arbetar ute hos vår kund. Som konsult för Liminity AB erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt och klättra inom branschen. Vi erbjuder alla certifikat och utbildningar du vill ta för att växa som IT-konsult - och belönar med generösa bonusar!Arbetsuppgifterna består främst av hantering av 1st och 2nd-line incidenter, utförande av beställningar samt support vid politiska sammanträden. Detta utförs i dagsläget på distans men kan komma att ändras i framtiden. Arbetstiderna varierar mellan 8-17 samt 7-16. Supportteamet på kommunen består idag av fyra medarbetare som ger support till kommunens alla anställda.Här är du inte nedlåst i din felsökning eller tvungen att följa en guide för varje ärende. Du har full frihet till att lösa ärenden på ditt sätt. 1st & 2nd-line ärenden får du hantera med möjlighet till även mer avancerade ärenden om intresset finns.Om Liminity ABVi på Liminity AB har hög fokus på leverans och personlig utveckling! Det är därför viktigt att du är bekväm i rollen som supporttekniker och vill utvecklas. Det är ett gigantiskt plus om du är redo certifiera dig inom olika områden och har ett professionellt kundbemötande.Liminity är ett företag som drivs utav motiverade medarbetare med fokus på att alla ska känna sig inblandade och som en viktig del av företaget. Vi ser oss själva som mer än bara arbetskollegor.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Liminity AB5692489