Tekniker Sökes till kund i Södertälje
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-11-08
Bilmekaniker sökes till våran kund i Södertälje - Få nya möjligheter genom oss!
Är du en skicklig bilmekaniker som söker nya utmaningar? Vill du bredda din erfarenhet och få chansen att arbeta hos olika välrenommerade verkstäder? Då kan vi på Aura Personal vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Vi söker nu erfarna och engagerade bilmekaniker till kommande uppdrag hos våra kunder runtom i landet. Uppdragen varierar i längd och omfattning - från kortare inhopp till längre anställningar - med goda möjligheter till övergång till anställning direkt hos kund för rätt person.Dina arbetsuppgifter
• Service och reparation av personbilar och lätta transportfordon
• Felsökning med diagnosverktyg
• Byten av bromsar, koppling, kamrem och service arbeten
• Kundkontakt och rådgivning
• Arbete enligt tillverkares riktlinjer och verkstadens rutiner
Vi söker dig som
• Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Har minst 2 års erfarenhet som bilmekaniker
• Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• Innehar B-körkort
• Erfarenhet av felsökning och arbete med olika bilmärken är meriterandeOm företaget
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
