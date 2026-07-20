Tekniker Södra Sverige
Cranemech AB / Elektrikerjobb / Ängelholm Visa alla elektrikerjobb i Ängelholm
2026-07-20
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⭐Vi söker 2 servicetekniker!⭐
Servicetekniker – Södra Sverige- Ängelholm
Då Cranemech är i en stark expansiv fas så söker vi nu 2 Servicetekniker till vårt team i Ängelholm. Att arbeta som servicetekniker med industriell lyftutrustning innebär en tjänst med stor variation och frihet under ansvar.
Är du sugen på att bli del av vårt team?Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Som person är du självgående med driv och energi. Vi är en lärande organisation som både inhämtar ny kunskap och förvaltar kompetensen hos erfarna medarbetare. Det innebär att du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Som tekniker blir du en viktig kugge i vårt kunniga team av erfarna medarbetare. Du kommer att arbeta med service, reparation och montage av lyftutrustningar, vilket omfattar allt från mindre telfrar till kompletta traversanläggningar. Du arbetar över hela Sverige vid behov, mesta dels i södra regionen.
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och en flexibel arbetsplats. Vi vågar utlova en gedigen erfarenhet och kunskap inom lyft branschen och bygger hela vår organisation på brett personaldelägarskap då vi vet att detta ger effektivitet i alla våra led.
Jobbtyp: Heltid
Övrig ersättning: Ob-tillägg
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Arbetsort: Delvis på distans
Servicebil, Dator, Mobiltelefon
Kvalifikationer: För att lyckas i tjänsten som tekniker har du:
Erfarenhet av mekaniskt/elektriskt underhåll.
Intresse av felsökning.
Gärna El kompetens
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftKvalifikationer
B körkort
Goda kunskaper i Dator
Sök direkt på jobb@cranemech.com
Rekryteringen sker löpande.
Är du intresserad och vill få mer information om tjänsten ?
Ni är välkomna att kontakta nedan:
VD Martin Nilsson
• 46 725-060795martin@cranemech.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@cranemech.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Södra Sverige". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cranemech AB
(org.nr 556562-4128)
Metallgatan 4 A (visa karta
)
262 72 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cranemech AB Jobbnummer
10007331