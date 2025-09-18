Tekniker, Mekaniker Personbil
Jonsson Bil Och Trailer AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2025-09-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jonsson Bil Och Trailer AB i Örebro
Är du en tekniskt intresserad, lösningsorienterad och noggrann person som vill utvecklas inom fordonsbranschen? Nu förstärker vi vårt verkstadsteam och söker dig som trivs med moderna utmaningar, hög kvalitet och glädjen i att ge riktigt god service. Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat, engagemang och samarbete - oavsett bakgrund eller erfarenhet.
Om rollen som tekniker, personbilsmekaniker, mekaniker hos oss
Som fordonstekniker, personbilsmekaniker eller mekaniker får du en central roll i vårt serviceteam. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att utföra service, reparationer och felsökningar på personbilar samt lätta transportfordon. Här ges du chans att jobba med den senaste tekniken och vidareutveckla dina kunskaper inom bilteknik.
Arbetsuppgifter inom bilservice, reparation och diagnos
Utföra service och underhåll på personbilar enligt tillverkarens riktlinjer
Diagnostisera samt åtgärda tekniska fel i både mekaniska och elektroniska system
Genomföra reparationer och felsökningar med hjälp av digitala verktyg och diagnossystem
Säkerställa noggrann dokumentation av arbetsorder och uppgifter enligt företagets processer
Bidra aktivt till utvecklingen av verkstadens rutiner och arbetsmiljö
Kvalifikationer och egenskaper för rätt person
Erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker, mekaniker eller motsvarande är meriterande
Goda kunskaper om bilens olika mekaniska och elektroniska system
Bekväm med att använda digitala verktyg och diagnossystem
B-körkort är ett krav
Flytande svenska i tal och skrift; engelska är ett plus
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsinriktad
Har du utbildning eller erfarenhet inom AC, elbilar eller avancerad diagnostik är det mycket positivt
Vi söker dig - engagerad och intresserad av bilteknik
Du motiveras av att utveckla dina tekniska färdigheter och har ett genuint intresse för bilar
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta för att ge bästa kundupplevelse
Du är lösningsorienterad och har ett flexibelt arbetssätt
Du har förmåga att kommunicera tydligt med både kollegor och kunder
Det här erbjuder vi dig som söker tjänsten tekniker, personbilsmekaniker, mekaniker
En inkluderande och trygg arbetsmiljö med kunniga kollegor
Konkurrenskraftig lön och goda förmåner
Löpande kompetensutveckling och utbildningar för att du ska växa i din roll
Chansen att arbeta med branschens modernaste teknik och fordon
Möjlighet till karriärutveckling och specialisering inom fordonsteknik
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas som tekniker, personbilsmekaniker, mekaniker? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sök jobbet via länk Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonsson Bil och Trailer AB
(org.nr 556736-5894)
Nastagatan 18 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jonsson Bil & Trailer AB Jobbnummer
9516085