Tekniker Mekanik
Stockholm Exergi AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 850 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi har nu påbörjat bygget av en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan, med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som mekanisk tekniker på Stockholm Exergi kommer du att arbeta med förbyggande och avhjälpande underhåll genom våra verkstäder. Vi är en grupp som utför arbete på all slags mekanik ute vid våra processanläggningar t.ex: reparera värmepumpar, ventiler och transportörer av gammal som såväl nyare modell. Även rondering ingår i arbetet och en del i arbetet består också av att hantera och rapportera arbetsordrar i vårt verksamhetssystem.
Det finns möjligheter till fördjupning inom tex tribologi och vibrationsmätning där ditt intresse i kombination med vårt behov ger oss unika möjligheter genom att du med ökad kompetens och kunskap hjälper inte bara dig utan även kollegor och företaget att gå framåt. Som en del av ett företag som strävar efter att vara föregångare i branschen kommer du ingå i ett sammansvetsat och stöttande team med engagerade kollegor. Stockholm Exergi är ett stort företag och med rätt inställning och driv är utvecklingsmöjligheterna stora.
I tjänsten ingår beredskapsveckor som i dag ligger på rullande sex veckors schema. Beredskapen innebär en skyldighet att vara tillgänglig i kombination med krav på inställelsetid på tjänstestället.
På kraftvärmeverk är det full verksamhet året om, men i synnerhet under högdriftsäsong (kallt) samt under de årliga revisionsstoppen, vilka som regel infaller under perioden maj - september. Detta kräver en noggrann semesterplanering vilket vi vill vara tydliga med från början.
Anställningsform: Tillsvidareanställningen Arbetstider: Heltid Placering: Vi söker tekniker till Hässelbyverket.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag organiserad, effektiv och driven. Jag inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Jag tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Gunnar Fjällström , Gruppchef mekanik
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Flexibel. Du har lätt för anpassning vid behov och kan därmed snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt kring situationer och frågor. Du ser möjligheter i förändring.
Helhetssyn. Du har förmågan att se till helheten och kan därmed ta hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men agerar alltid i enlighet med vad som är bäst för hela verksamheten.
Samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor, framförallt för att du kan relatera dig till dem på ett lyhört sätt. Du besitter förmågan att lyssna och kommunicera samt löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående. Du är bekväm i att ta eget ansvar för dina uppgifter och ditt arbete. Du kan själv strukturera angreppssätt samt kan självmant driva processer vidare.
Stabil. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressande eller pressade situationer. Du har även förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv samt möjligheten att fokusera på rätt saker i rådande situation.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Gymnasial utbildning med för rollen relevant erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom underhåll och drift
God kommunikativ förmåga och kan utrycka sig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
– Det är roligt att ha ett jobb som varierar ända från nåt man egentligen skulle kunna göra i finkläder till rejält, fysiskt slit säger Daniel, driftingenjör inom bränsle
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/traffa-dina-framtida-kollegor/
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på https://web.tours/exergi-vartaverket/
eller https://www.stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket
Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. http://www.stockholmexergi.se/personuppgifter.
Inför anställning till Stockholm Exergi genomför vi alltid bakgrundskontroll. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/.
Vi arbetar för att främja mångfald och inkludering, inte minst när vi rekryterar. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/.
Vill du läsa mer om fackklubbar vid Stockholm Exergi? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till mailto:rekrytering@stockholmexergi.se
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Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. (Urval och intervjuer sker löpande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
115 77 Stockholm (visa karta
)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi Kontakt
Gruppchef mekanik Brista & Hässelby
Gunnar Fjällström gunnar.fjallstrom@stockholmexergi.se Jobbnummer
10015278