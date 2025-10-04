Tekniker, medicinsktekink
Vi söker en medicintekniker!
Är du den vi söker? Mediflex AB letar efter en medicintekniker med teknisk utbildning, elektronik eller liknande. Som tekniker behöver du vara självgående och kunna ta egna beslut. Vidare förekommer det service av vårdcentraler, sjukhus service till andra medicinsktekniska företag. Geografiskt jobbar vi idag mestadels i Sverige. B-körtkort är ett krav.
Mediflex AB, aktivt sedan 2006, är ett innovativt serviceföretag med fokus på medicinteknisk utrustning till företag, landsting samt privata vårdgivare.
Maila Dan för mer information.Jobb@mediflex.se
Tel 076 216 79 15
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
