Tekniker/installatör sökes till AV Koncept i Halmstad

Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad vitvaruinstallatör som vill bli en del av vår kunds professionella team. I rollen installerar och serverar du vitvaror och hemelektronik hos privatpersoner och säkerställer att allt fungerar korrekt från första stund. Du trivs med att arbeta praktiskt, lösa problem på plats och ge kunder en trygg och positiv upplevelse. Hos AV Koncept får du ett omväxlande arbete, stort eget ansvar och möjligheten att representera ett företag som sätter kvalitet och kundnöjdhet i första rummet. Om rollen
Här arbetar du varierat med installation, driftsättning och service av vitvaror och hemelektronik direkt hos kunderna. Du ingår i ett team där ni tillsammans ansvarar för ert område. Du kommer arbeta till viss del självständigt, men i de flesta fall sker arbetet i samarbete med dina kollegor.
Utgångspunkten är kontoret i Halmstad, och uppdragen utförs främst i närområdet.
Dina arbetsuppgifter Installation av vitvaror och hemelektronik
Felsökning, support och underhåll/service
Mycket kundkontakt på plats
Samarbeta/planera med kollegor inom ditt område
Dokumentation
Arbetet sker vardagar 07:00-16:00, dock måste viss flexibilitet finnas beroende på kund och rutt för dagen.
Vi ser gärna att du... Tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter (service/installation)
Har ett stort intresse för teknik
Har grundläggande elkunskaper
Är noggrann, kvalitetsmedveten och flexibel i ditt arbetssätt
Har en positiv inställning och hittar lösningar
Trivs med kundkontakt och är serviceminded
Har B-körkort
Har god datavana och kan dokumentera ditt arbete
Kvalifikationer
B-körkort
Tidigare erfarenhet av liknande installationsarbete
Grundläggande elkunskaper
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om AV Koncept
AV Koncept är ett etablerat teknik- och installationsföretag som erbjuder kompletta lösningar inom AV-teknik, nätverk och modern kommunikationsutrustning. Med lång erfarenhet i branschen och ett starkt kundfokus levererar vi allt från projektering och försäljning till installation och service.
Vi arbetar nära våra kunder för att skapa driftsäkra och användarvänliga system som gör vardagen enklare, oavsett om det gäller företag, organisationer eller offentliga miljöer. Som lokal aktör värdesätter vi kvalitet, pålitlighet och långsiktiga relationer - och vi strävar alltid efter att vara den trygga partnern inom ljud, bild och tekniska installationer.
AnsökanUrval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sök genom att ladda upp ditt CV och ett personligt brev där du kort beskriver din bakgrund och varför du söker jobbet.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och välkomnar dig som vill vara en del av det engagerade teamet på AV Koncept i Halmstad! Ersättning
