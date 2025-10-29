Tekniker inom värme, kyla & ventilation
WN Partner AB / VVS-jobb / Värmdö Visa alla vvs-jobb i Värmdö
2025-10-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WN Partner AB i Värmdö
Vill du jobba praktiskt, träffa kunder och vara med och skapa ett behagligt inomhusklimat oavsett väder? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Saltarö Klimatteknik är ett litet, personligt företag med lång erfarenhet inom värme, kyla och ventilation. Vi hjälper privatpersoner, företag och fastighetsägare med installation och service av värmepumpar och ventilation. Alltid med kvalitet, trygghet och god service i fokus.
Hos oss blir du en del av ett familjärt team där alla hjälps åt. Vi tror på nära kundkontakt, noggrant arbete och att ha roligt på jobbet.
Om rollen:
Som tekniker hos oss kommer du att arbeta med:
Installation och service av värmepumpar (luft-luft och luft-vatten)
Enklare ventilationsarbeten och felsökning
Kundbesök där du ger rådgivning och säkerställer att allt fungerar som det ska
Dokumentation och uppföljning av utfört arbete
Du kommer utgå från vårat kontor på Värmdö men vi utför arbeten i hela Stockholmsregionen. Ibland förekommer resor till andra orter.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och tycker om att träffa människor. Du kan vara nyutexaminerad eller ha flera års erfarenhet, det viktigaste är att du vill lära dig, ta ansvar och leverera bra resultat.
Vi tror att du:
Har utbildning inom VVS, el, ventilation, kyla eller liknande område
Har B-körkort
Är självgående, serviceinriktad och gillar praktiskt arbete
Har lätt för att samarbeta och skapa förtroende hos kunder
Certifikat inom värme/kyla är meriterande men inget krav, rätt person kan växa in i rollen.
Vi erbjuder
En varierad och lärorik roll i ett växande företag
Stöd och introduktion från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Flexibelt upplägg - timanställning till att börja med
Trevlig stämning och ett arbetsklimat där man hjälper varandra
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV eller ett kort mejl om dig själv till caroline@wnpartner.se
Du behöver inte ett långt personligt brev, berätta bara kort varför du tror att du skulle trivas hos oss!
Har du frågor? Tveka inte att maila!
Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge med att höra av dig.
OBS!
Vänligen endast mailkontakt i första hand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: caroline@wnpartner.se Arbetsgivare WN Partner AB
(org.nr 559301-0480)
Dragedsvägen 8 (visa karta
)
139 54 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9579681