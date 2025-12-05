Tekniker inom underhåll av hjälpmedel och teknisk support
Västra Götalandsregionen / Finmekanikerjobb / Borås Visa alla finmekanikerjobb i Borås
2025-12-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en tekniker inom underhåll av hjälpmedel och teknisk support till Hjälpmedelscentralen i Borås.
Välkommen med din ansökan senast 19 december!Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Din roll som Tekniker på avdelningen för Underhåll på Hjälpmedelscentralen i Borås innebär ett varierande arbete då tjänsten är uppdelad i flera huvudområden. En stor del av tjänsten kommer innefatta underhåll av hjälpmedel för medicinskt bruk, exempelvis ventilatorer, oxygenkoncentratorer, nutritionspumpar, med mera. I tjänsten ingår även tekniskt support via telefon, inledningsvis i snitt en dag i veckan.
Även underhåll och besiktning av manuella hjälpmedel ingår i tjänsten, exempelvis personlyftar, vårdsängar, rullstolar, rullatorer och hygienhjälpmedel.
I underhåll ingår bland annat:
Besiktning av personlyftar
Funktionskontroll och underhåll av hjälpmedel
Installation, anpassning, montering och reparationer
Dokumentation och övrig administration
Beredskapstjänst, i snitt var 6-8:e vecka
Arbetet utförs huvudsakligen ute hos patient. Det kan till exempel vara i patientens hem, på deras arbetsplats eller deras skola. Arbetet utförs även i verkstaden tillsammans med dina kollegor på Hjälpmedelscentralen i Borås.
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
Ha en ödmjuk inställning och vara empatisk, då stor del av din arbetstid spenderas hos patienter som kan vara svårt sjuka
Ha mycket god samarbetsförmåga då du i rollen har många kontaktytor, i form av exempelvis patient, förskrivare, leverantörer, kollegor och interna parter
Ha förmågan att kunna växla fokus, då du i rollen har flera olika huvudområden
Vara initiativtagande och ha förmågan att se utvecklingsmöjligheter
God kommunikationsförmåga
Du har verkstadsteknisk gymnasieutbildning, alternativt gymnasieutbildning som tillsammans med erfarenhet ger likvärdigt tekniskt kunnande. Du kommunicerar obehindrat på svenska, och din datorvana är mycket god. Du har lätt för att lära dig och arbeta i olika IT-system. B-körkort samt god körvana är ett krav för tjänsten. Då tjänsten kan innebära tunga lyft behöver du även ha god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt.
Tidigare erfarenhet av arbete med hjälpmedel, affärssystemet Sesam samt tidigare arbete i kundtjänst med supportfunktion är meriterande för tjänsten.Om företaget
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Läs mer om Hjälpmedelscentralen via länkarna nedan:
Läs mer här
Läs mer här
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande vård. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGRÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras ut. Så ansöker du
Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Karl Hedberg.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Hjälpmedelscentralen Kontakt
Karl Hedberg, Enhetschef 0760507058 Jobbnummer
9631907