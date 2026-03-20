Tekniker inom tele & fastighet till Arlanda Express
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi söker en tekniskt nyfiken och självgående person till en bred roll inom tele- och fastighetstekniska system till Arlanda express. Här arbetar de nära verksamheten och ansvarar för att kritiska system fungerar dygnet runt, från kommunikationsnät och CCTV till passersystem och teknisk infrastruktur i stationer och depå.
Rollen passar den som vill kombinera praktiskt arbete med koordinering och tekniskt ansvar. De erbjuder en miljö med korta beslutsvägar, stort förtroende och möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar. Arbetet sker främst i Arlandaområdet, med inslag i centrala Stockholm.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med drift, utveckling och samordning av tekniska system kopplade till fastigheter och järnvägsinfrastruktur. Du har ett nära samarbete med både interna funktioner och externa entreprenörer. Du kommer till exempel att:
Säkerställa funktion och tillgänglighet i CCTV- och passersystem
Ansvara för telenät, inklusive fiber och koppar samt järnvägsspecifika system
Vara länken mellan tele, IT och externa leverantörer inom exempelvis styr- och regler
Koordinera entreprenörer och följa upp leveranser och åtgärder
Delta i projekt kopplade till utbyggnad, modernisering och flytt av verksamhet
Dokumentera tekniska anläggningar och uppdatera systeminformation
Arbeta med felsökning och planerade förbättringsåtgärder
Sammanställa statusrapporter, budgetutfall och föreslå åtgärder
Vi söker dig som har
Minst något års erfarenhet från ett tekniskt och praktiskt arbete
Har god systemförståelse och vana att arbeta med flera tekniska gränssnitt
Har god datavana och kan sätta dig in i nya system
Kommunicerar obehindrat på svenska
B - körkort: behövs för att kunna nå olika delar av anläggningen
Som person är du ansvarstagande, noggrann och trygg i att fatta egna beslut. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, samarbeta med andra och hantera varierande arbetsuppgifter. Ett genuint teknikintresse och vilja att förstå hur system hänger ihop är viktigt för att lyckas.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Arlanda/Stockholm C
Omfattning: Heltid
Arbetstid: dagtid måndag - fredag, med undantag för beredskap var femte vecka
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Säkerhetsklassning: tjänsten är placerad i säkerhetsklass och därför kommer en säkerhetsprövning genomföras med slutkandidat.
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Arlanda Express är ett bolag som varje dag transporterar tusentals resenärer mellan Arlanda och Stockholm city. Bolaget befinner sig i ett viktigt teknikskifte med många spännande projekt på gång, som ny fordonsflotta, utbyggd depå och omfattande reinvesteringar i fastigheterna. Kulturen präglas av omtanke, kvalitet och långsiktighet - här tillåts man göra ett riktigt bra jobb och känna stolthet i det. Det är helt enkelt lätt att trivas och växa hos Arlanda Express.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se.
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
